Nederlandse zomer populair bij buurlanden

De zomer trekt dit jaar zo’n 4,1 miljoen buitenlandse bezoekers, volgens de verwachtingen van NBTC Holland Marketing. Dit zijn er 6% meer ten opzichte van afgelopen jaar. Ruim 4,5 miljoen Nederlanders gaan in eigen land op korte of lange zomervakantie, 2% meer ten opzichte van 2017. Naar verwachting besteden de buitenlandse en Nederlandse vakantiegangers samen meer dan 4 miljard euro tijdens de zomermaanden juli en augustus.

Veel Duitsers en Belgen trekken naar ons land

Nederland ontvangt vooral bezoekers uit Duitsland en België. Met name Duitsers zien Nederland als een gastvrije, ontspannen en goed bereikbare bestemming met een gevarieerd aanbod aan sport- en culturele activiteiten. Voor Belgen is Nederland de op een na populairste vakantiebestemming. Belgen vinden ons land familievriendelijk en ideaal voor fietsvakanties.

Strand- en cultuurvakantie

Zowel Duitsers als Belgen zijn enthousiast over de Nederlandse kust. Naast de kust die al jaren populair is bij bezoekers uit de buurlanden, zullen de bezoekers naar verwachting ook culturele uitstapjes maken. Musea in de buurt van de kust, zoals in Leiden en Den Haag, en in de Culturele Hoofstad Leeuwarden 2018 zijn dit jaar populair.