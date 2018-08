Veel blauwalg in meren en plassen

Op veel plaatsen in Nederland is blauwalg in het water gevonden. Onder andere in het water van de Sloterplas en de westzijde van de Nieuwe Meer in Amsterdam is de bacterie gevonden. Zwemmen in het water wordt dan ook afgeraden.

Zodra de temperaturen stijgen neemt ieder jaar het aantal meldingen van blauwalg toe. Ook dit jaar worden er door het hele land meldingen van gedaan. Op de website zwemwater.nl is te vinden waar veilig gezwommen kan worden.

Blauwalg is een bacterie, die zich vermenigvuldigt bij hoge temperaturen en als er veel voedingsstoffen in het water zitten. Sommige blauwalgsoorten kunnen giftige stoffen afscheiden waar mensen ziek van worden. De klachten variëren vaak van hoofdpijn en huidirritatie tot misselijkheid, diarree en koorts.