Vrijdag gaat het sneeuwen in Brabant!

De aanhoudende hittegolf krijgt, plaatselijk en tijdelijk, een verkoelende wending. Op vrijdag 3 augustus valt er namelijk vanaf 11:00 uur sneeuw in het Brabantse Best. De gemeente wordt daarmee officieel de coolste plek van Nederland.

Met ruim 30 graden op de thermometer klinkt dit als fake nieuws, maar het gaat echt gebeuren. Onder het motto “Cool Best” gaat CoolBest in samenwerking met de gemeente Best het Dorpsplein veranderen in een ware sneeuwwereld, om er zo de coolste plek van Nederland van te maken. Van 11:00 uur t/m 15:00 uur kunnen mensen hier in hun korte broek of zwemkleding op strandstoelen in de sneeuw liggen, sneeuwpoppen maken, sneeuwballengevechten houden, sleeën en genieten van verkoelende drankjes. De sneeuw wordt geleverd door Polar Europe, die dit ook doet voor o.a. de Olympische Spelen. Rond 11 uur wordt de sneeuw op het plein gespoten en zal daarna gedurende de dag geleidelijk smelten. “In de aanhoudende hittegolf ontstond het idee om Best te gaan koelen. Met deze actie willen wij op een leuke manier zowel verkoeling als hydratatie bieden aan de bewoners en bezoekers van de Brabantse stad. Hoe cool is het om te kunnen zeggen dat je met 33 graden in de sneeuw hebt gespeeld? Best cool, toch?!”, aldus Sabine Blom van CoolBest. “En vergeet niet om met deze hitte verkoeling te zoeken en goed te blijven drinken. 2 Liter per dag is een must om niet uit te drogen!”, voegt zij toe.

Foto credits : Aaron Burden