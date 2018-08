Kampeerhallen Vrijbuiter

Vrijbuiter, de onderneming die 4 grote hallen met kampeerartikelen exploiteert, is failliet. Het personeel, in het hoogseizoen 300 mensen, blijft voorlopig aan het werk en de winkels blijven open. De kans op een doorstart is volgens de curator zo het grootst. De inkomsten uit deze zomerweken kan het bedrijf niet missen. Bovendien is er interesse door andere bedrijven om Vrijbuiter geheel of gedeeltelijk over te nemen. ABN Amro heeft voor 9 miljoen euro aan leningen en werkkapitaal uitstaan. Op jaarbasis realiseren de 4 kampeerhallen een omzet van 35 miljoen euro. In de periode 2010-2016 schommelde het nettoverlies tussen 0,4 miljoen en 5,4 miljoen euro zo blijkt uit de gedeponeerde jaarcijfers. In Roden, waar het bedrijf in 1985 werd opgericht, staat de grootste hal, deze heeft een omvang van ruim 35.000m2. De overige locaties, Zaandam, Gouda en Roermond, zijn circa 10.000 m2 groot. De relatief hoge huurlasten bleken een molensteen om de nek van het bedrijf, eigenaar Navitas Capital wilde ook geen geld meer uittrekken voor investeringen. Bron: het Financieele Dagblad.