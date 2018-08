Volop ontwikkelingen in attractieparken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het bezoek aan attractieparken en andere vrijetijdslocaties nog ieder jaar stijgt. De verwachting is dat deze groei ook komende jaren nog door zal zetten. Tijdens een persconferentie van de IAAPA met attractieparken uit de Benelux werd duidelijk dat de bezoekers daarbij diverse vernieuwingen te wachten staat. Alle aanwezigen waren het erover eens dat het aanbod er over 10 jaar anders uit zal zien. Deze trends zullen niet alleen merkbaar zijn bij attractieparken maar bij alle aanbieders in de vrije tijd. Nederlanders trekken er graag maar ook steeds vaker op uit. Onderzoeken op dit vlak laten een stijging van het aantal uitjes zien. Zo registreerde het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen over 2017 een stijging van 8% bij de 50 best bezochte dagattracties. In totaal brengen zij aan de drukst bezochte attractieparken, dierentuinen, musea, sportieve recreatiegelegenheden en andere bezienswaardigheden zo’n 47 miljoen bezoeken. Buitenlandse toeristen nemen daarbij een kwart voor hun rekening.

Kijken we expliciet naar attractieparken dan zien we wereldwijd en ook op Europees niveau in 2017 een groei van een paar procent. ABN AMRO becijfert de groei in eigen land op 3%. De International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA: de grootste internationale vakorganisatie ter wereld voor amusementsbedrijven met een vaste standplaats) heeft berekend dat de 23 door hen onderzochte attractieparken in ons land gegroeid zijn van 13 miljoen bezoekers in 2012 naar meer dan 15 miljoen in 2017. De verwachting is dat het aantal uitjes de komende jaren nog verder zal toenemen. De IAAPA met meer dan 5.300 leden over de gehele wereld ziet op mondiaal niveau vele trends. Vice-president Jakob Wahl van de Europese afdeling van de IAAPA: “Deze ontwikkelingen signaleren we ook in Europa en beperken zich niet alleen tot de attractieparksector, maar overstijgen steeds vaker de verschillende werkgebieden”. Als voorbeeld noemt hij attractieparken, dierentuinen en andere aanbieders die zich steeds vaker tot een resort ontwikkelen. “Een andere ontwikkeling is die van hybride parken. Meer en meer zie je een mix van activiteiten: een zwembad waar je kunt zwemmen met pinguïns, maar ook dierentuinen met achtbanen”. Het gebruik van bestaande characters, merken en verhalen in met name kinderspeelplaatsen en -attracties is ook zo’n trend. In Abu Dhabi is onlangs een museum geopend met een licentie van het Louvre uit Parijs. We zien in een groeiend aantal parken een nieuw soort beleving toegevoegd worden in de vorm van virtual of augmented reality. Vakgebied-overstijgend is ook retailtainment. Hieronder wordt verstaan het toevoegen van een beleving aan het shoppen. Een mooi voorbeeld van deze trend zijn de winkels van aardbeienboer Karls in Duitsland.

Als laatste belangrijke trend werd genoemd de consolidatie bij de grote ketens zoals Compagnie des Alpes ( waaronder de Walibi-parken vallen) en Merlin Entertainment. De bij de persconferentie aanwezige parken uit Nederland en België kunnen de trends ook voor hun werkgebied bevestigen. Toverland opent een dezer dagen de grootste uitbreiding in de geschiedenis van het park maar denkt al na over het toevoegen van verblijfsaccommodatie. De Efteling en Amsterdams nieuwste attractie This is Holland zien internationalisering als belangrijke ontwikkeling: men ontvangt steeds meer toeristen door groei van het toerisme en/of eigen inspanningen. Walibi Belgium is begonnen met een masterplan van 100 miljoen voor de komende vijf jaar om attractief te blijven voor het publiek. Naast de genoemde trends blijft investeren, in bestaande maar ook in compleet nieuwe attracties, een ‘must’. Attractieparken in Europa en het Midden-Oosten (EMEA) hebben voor de komende jaren een recordbedrag van meer dan 3 miljard euro aangekondigd. Wahl: “Deze projecten hebben in de meeste gevallen tot doel de verblijfsduur te verlengen, nieuwe markten te bewerken en/of een jaarrond openstelling mogelijk te maken”. Zo wil Warner Bros. World Abi Dhabi in de Emiraten het grootste indoor theme park ter wereld bouwen. De Walt Disney Company heeft aangekondigd in de periode 2018-2025 zo’n 2 miljard euro te investeren hoofdzakelijk in de Walt Disney Studios in Parijs. Europa-Park in Duitsland bouwt momenteel een ‘second gate’ in de vorm van waterpark Rulantica dat eind 2019 zijn poorten zal openen. Compagnie des Alpes heeft bekendgemaakt nieuwe accommodatie en attracties te bouwen bij de parken Parc Astérix en Futuruscope. Merlin Entertainment tenslotte blijft de komende tijd investeren in de parken in Italië en United Kingdom. Ook openen ze kleinere attracties zoals Legoland Discovery Center dit jaar in Nederland.

Geconcludeerd werd dat de leisure- en attractiewereld aan de vooravond staat van grote veranderingen. Deze nieuwigheden, trends en ontwikkelingen staan centraal op de EAS-beurs die voor de derde maal in Amsterdam plaatsvindt, van 25 tot en met 27 september 2018.