Monkey Town Amsterdam ontvangt Keurmerk Binnenspeeltuinen

Eind november ontving Monkey Town Amsterdam het Keurmerk Binnenspeeltuinen. Donald Koppedraaijer van Monkey Town Group: ‘Binnenspelen draait om vertrouwen: vertrouwen dat ouders hun kind met een gerust hart in onze speeltuinen kunnen laten spelen omdat het veilig is. Bij Monkey Town heeft veiligheid en kwaliteit de hoogste prioriteit, daaraan doen wij geen concessies. De toekenning van het keurmerk betekent voor ons dat de markt onze focus op veiligheid en kwaliteit herkent en erkent.’

Dominique de Weerd van Keurmerkinstituut: ‘Het keurmerk wordt toegekend aan binnenspeeltuinen die voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van onderhoud, veiligheid, gastvrijheid, interne processen en bedrijfsvoering. Dat is ook zeer waardevol voor externe organisaties zoals inspectiebureaus en de NVWA die je dan buiten de deur kunt houden.’

Keurmerk Binnenspeeltuinen

Het keurmerk wordt verstrekt aan binnenspeeltuinen en trampolineparken die aan het eisenpakket van Keurmerkinstituut, opgesteld met de markt, voldoen. Keurmerkhouders en Keurmerkinstituut zijn in gesprek met de NVWA over de inhoud van het eisenpakket en het keurmerk. Van binnenspeeltuinen met het keurmerk is aangetoond dat deze aan alle wettelijke eisen en meer voldoen. Hiermee kan de controledruk bij de NVWA verlicht worden.

Het keurmerk aanvragen?

Momenteel hebben bijna 30 binnenspeeltuinen het keurmerk aangevraagd. Keurmerkinstituut verwacht in 2022 minimaal een verdubbeling hiervan. Alle binnenspeelgelegenheden kunnen het keurmerk aanvragen. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!