2022 ANWB Topcampings

Meer dan 60 campings in Nederland hebben van de ANWB vijf sterren gekregen, de maximale score. Datzelfde geldt voor 141 campings elders in Europa. Deze kampeerterreinen mogen zich in 2022 ANWB Topcamping noemen. In eigen land gaat het om 56 grote en middelgrote campings en zeven kleine campings.

Vrijwilligers bezochten namens de ANWB deze zomer rond de 2000 campings in Nederland en andere Europese vakantielanden zoals Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië. Ze werkten daar een checklist met vijf criteria af: het sanitair, het terrein, het zwembad, recreatiemogelijkheden en eten en drinken. De staat van de douches en wc’s weegt daarin altijd het zwaarst “omdat veel kampeerders het sanitair belangrijk vinden”, aldus de toeristenclub.

Nieuw zijn dit jaar de ‘groene sterren’ voor kleine campings. Daarbij worden niet de faciliteiten beoordeeld maar juist de rust en privacy. Voor de grotere campings gelden gele sterren.

De ANWB voert naar eigen zeggen als enige partij in Nederland volledig onafhankelijke campinginspecties uit in Europa.