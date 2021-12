No Such Ventures investeert zes miljoen euro in camper deelplatform Goboony

Camper deelplatform Goboony heeft de kas goed gevuld tot bijna €10 miljoen met een nieuwe investering van €6 miljoen, geleid door de Amsterdamse durfinvesteerder No Such Ventures. Hiermee kan het zich richten op verdere expansie in het buitenland en zich zo ontwikkelen tot de grootste speler in de branche in Europa. Nu al is Goboony marktleider in Nederland, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Met hetzelfde doel voor ogen zijn deze maand de activiteiten in Duitsland en Frankrijk gestart. Daarnaast zal Goboony in de nabije toekomst een aantal innovatieve verzekeringsproducten en andere waarde toevoegende diensten lanceren voor huurders en verhuurders.



Goboony heeft sinds de start jaarlijks een verdubbeling in omzet laten zien door te profiteren van de sterke groei van camperbezit in Europa en de toegenomen populariteit van “vanlife” onder jongere generaties. Het bedrijf kwam verder in een stroomversnelling door COVID-19. Goboony pionierde met flexibele reisvoorwaarden en wakkerde daarmee de campertrend nog verder aan. Door reisbeperkingen besloten meer en meer mensen om per camper hun eigen land of omringende landen te ontdekken.



Van Nieuw-Zeeland naar Europa

Mark de Vos, CEO Goboony: “Ja, het gaat snel. Het lijkt nog wel als gisteren, dat Foppe en ik in onze camper rondreden in Nieuw-Zeeland en we daarna het idee kregen om een deelplatform in Nederland te starten. In een paar jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een internationale community waar eigenaren en huurders allebei genieten van de vrijheid en het avontuur van een camper. Ons eigen avontuur krijgt nu ook een prachtig vervolg dankzij de investering van No Such Ventures. Hierdoor kunnen we nu in versneld tempo onze producten en services uitbreiden naar nieuwe markten.”



Marktleider in Europa

Bart Veldman, partner bij No Such Ventures, vult aan: “Wie houdt er nou niet van de vrijheid van camperreizen? De laatste jaren is deze trend alleen maar sterker geworden. Goboony biedt campereigenaren de mogelijkheid om hun bezit te delen met anderen om hun kosten te dekken of zelfs een verdienmodel te ontwikkelen. Mark, Foppe en hun team hebben ons laten zien dat ze hun missie “share the freedom” ademen. No Such Ventures is ervan overtuigd dat Goboony goed gepositioneerd is om snel Europees marktleider te worden en consolidatie te stimuleren in deze zeer interessante markt.”



Over Goboony

Goboony werd in 2015 opgericht in Utrecht. Oprichters Mark de Vos en Foppe Mijnlieff ontmoetten elkaar tijdens een camperreis in Nieuw-Zeeland en zagen dat er met een camper deelplatform een duidelijk gat in de Europese markt te bedienen was. Samen met hun internationale team hebben ze Goboony laten uitgroeien tot marktleider binnen peer-to-peer camperverhuur in Nederland, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf telt ruim 50 medewerkers en het platform telt inmiddels bijna 6.000 campers, van grote familiecampers tot aan vintage Volkswagenbusjes. Goboony onderscheidt zich van concurrentie door haar full-service propositie, bestaande uit een boekingssysteem, verzekeringen, borg- en schadeafhandeling en uitgebreide reisinspiratie, en wordt door haar gebruikers met afstand het best beoordeeld op onafhankelijke platforms zoals Trustpilot.



Over No Such Ventures

No Such Ventures bleek de ideale partner om de ronde van Goboony te leiden, met sterke expertise in marketplace-businessmodellen en internationale expansie. Het unieke deal-by-deal investeringsmodel van de durfinvesteerder houdt in dat No Such Ventures in deze deal een groep van veertig individuele investeerders vertegenwoordigt (veelal zelf ondernemers) die bereid zijn om Goboony te ondersteunen en hun expertise te delen waar gevraagd.

Bron: Goboony.nl / Beeld: Goboony.nl