Landal GreenParks lanceert eigen podcastserie ‘Echt Natuur’

Elke dag op vakantie gaat helaas niet, maar vakantieaanbieder Landal GreenParks brengt luisteraars met de nieuwe podcastserie ‘Echt Natuur’ wel dagelijks in vakantiestemming. Met ‘Echt Natuur’ kun je ontsnappen naar jouw favoriete omgeving alsof je midden in de natuur bent. In twaalf afleveringen van elk een half uur beleeft men de natuur in haar puurste vorm .

In elke podcast aflevering staat een natuurgebied centraal, waaraan parken van Landal GreenParks zijn gelegen. De eerste afleveringen laten luisteraars kennismaken met de geluiden van de Wadden, Veluwe, Drenthe, Limburg, de kust en de duinen.

Mooi aanbod in de natuur

“Het doel van de podcastserie is om Landal GreenParks nog beter te kunnen onderscheiden als duurzame vakantieaanbieder met een mooi en veelzijdig aanbod aan vakanties midden in de natuur. We willen benadrukken dat de natuur echt om de hoek ligt, je hoeft er geen verre reis voor te maken. Met de podcast brengen wij luisteraars in de stemming om een vakantie in de natuur door te brengen. De podcasts zijn een belangrijke toevoeging aan de digitale campagnes van Landal GreenParks, aldus Michel Schrama, Team Lead Campaign bij Landal GreenParks”.

Alle informatie is te vinden op www.landal.nl/echt-natuur.