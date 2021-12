SnowWorld en Skischool.com komen met online skischool

Afgelopen vrijdag lanceerden SnowWorld en Skischool.com ’s werelds eerste volledige online skischool waarin wintersporters van beginners tot gevorderden dankzij honderden videoinstructies kunnen leren skiën of snowboarden. In de video’s wordt telkens een specifiek onderdeel van een les voorgedaan en voorzien van uitgebreide instructies. Zo kunnen wintersporters overal ter wereld en wanneer zij dat willen, werken aan het verbeteren van hun techniek. De online lessen zijn gebaseerd op het lesprogramma van SnowWorld, dat met 750 instructeurs de grootste skischool van de wereld is. De oprichters achter Skischool.com hadden al succes met soortgelijke e-learningvideoplatformen als FutureGoat.com (online voetbalschool) en CookingAcademy.nl (online kookcursussen).

Op Skischool.com kunnen wintersporters toegang krijgen tot honderden video’s die gegroepeerd zijn in een logische opbouw voor beginner en gevorderden en voor kinderen en volwassenen. Op deze manier kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van de ski- of snowboardtechniek zoals dit ook tijdens een reguliere les zou plaatsvinden. Alle video’s zijn opgenomen in SnowWorld door gecertificeerde SnowWorld-leraren volgens het lesprogramma dat opgedeeld is in vier niveaus voor zowel snowboarders als skiërs.

Tim Viergever, medeoprichter van Skischool.com: “Na het succes van onze platformen voor voetbal en koken, hoefden we niet lang na te denken over de volgende stap. Als wintersportenthousiasteling wilde ik altijd al een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van skitechniek op een heel laagdrempelige manier. Dankzij Skischool.com kan iedereen op zijn eigen tijd en waar hij ook is de volgende stap zetten.” Daan Viergever, mede-eigenaar van Skischool.com, vult aan; “In de praktijk zul je zien dat onze cursisten vooral tijdens hun vakantie in de Alpen zullen werken aan hun techniek. Zeker als je niet direct les wil boeken bij een Oostenrijkse of Franse skischool is het handig als alles wat je moet weten gewoon op je telefoon beschikbaar is. Zeker na een jaar waarin door Corona niemand op wintersport kon is het verstandig om te investeren in je eigen vaardigheden.”

SnowWorld ziet in deze samenwerking een verlengstuk van haar eigen skischool; “In onze zeven indoor wintersportresorts geven we jaarlijks honderdduizenden lesuren aan beginners en gevorderden. We stomen onze cursisten daarmee klaar voor hun vakantie in de Alpen. Dankzij deze samenwerking geven we onze cursisten de mogelijkheid om alles wat ze geleerd hebben nog eens rustig terug te kijken als ze buiten op de piste staan. Wij zijn ervan overtuigd dat we door betere wintersporters ook meer plezier, maar ook meer veiligheid kunnen bieden. Hoe beter je techniek hoe minder kans op ongelukken.”, aldus Wim Hubrechtsen, CEO van SnowWorld.

Skischool.com start voor de Nederlandstalige markt, maar de oprichters zien veel mogelijkheden om ook andere landen te bedienen. Dankzij de samenwerking met SnowWorld, dat inmiddels in drie Europese landen actief is, kan die uitrol ook kracht bij gezet worden.