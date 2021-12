Travel Congress gaat online door, Vakantiebeurs 2022 afgelast

De Vakantiebeurs, die van 12 tot en met 16 januari 2022 zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, is afgelast. De Vakantiebeurs is een internationaal georiënteerde beurs met exposanten uit de hele wereld. Voor veel van hen is het op dit moment te onzeker of en hoe ze kunnen komen. Ook al zijn er maatregelen te nemen om het evenement veilig te laten plaatsvinden, toch heeft de Jaarbeurs daarom moeten besluiten om de beurs niet door te laten gaan. Het Travel Congress, het evenement voor de reisbranche zelf, dat traditiegetrouw aan de vooravond van de Vakantiebeurs wordt georganiseerd, gaat wel door, zij het in een online versie.

Albert Arp, CEO van de Koninklijke Jaarbeurs: “De Vakantiebeurs is een publieksevent met een bijzondere, informele sfeer en heel veel gezamenlijke activiteiten. Het moet echt een zorgeloos evenement zijn. En het ziet er met de stijgende besmettingen niet naar uit dat het dat kan zijn. Dat, gecombineerd met de lastige positie van onze internationale exposanten, maakt dat we dit besluit hebben moeten nemen.”

Thecla Amoureus van de Vakantiebeurs: “De reisbranche heeft het zwaar. Door de verslechterde situatie rondom corona wereldwijd, loopt het aantal boekingen weer sterk terug en er zijn minder reisbewegingen mogelijk. Juist in deze tijd wilden we samen met de reisbranche een mooi evenement neerzetten. Er was veel animo van exposanten om deel te nemen. Om bezoekers weer te inspireren en stimuleren mooie reizen te gaan maken. Maar we begrijpen de onzekerheid voor veel internationale gasten. We gaan onze energie nu richten op een mooie editie in januari 2023.”

Travel Congress gaat wél door

Op 11 januari vindt Travel Congress online plaats. Amoureus: “We merken dat er binnen de branche heel veel behoefte is om kennis en inspiratie met elkaar te delen. Het thema van het congres, Rebuild, is actueler dan ooit en zal de branche helpen om in te spelen op ontwikkelingen.” Meer informatie over het Travel Congress is te vinden op travelcongress.nl.

Het besluit om De Vakantiebeurs niet door te laten gaan, heeft geen impact op andere doorstroomevenementen die door andere organisatoren bij de Jaarbeurs gepland zijn. Per evenement wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Ook het merendeel van de congressen en vergaderingen kan – met enkele aanpassingen – doorgaan, waar nodig in grotere ruimtes. Meer informatie over doorgang van de laatste events en over de veiligheidsmaatregelen die de Jaarbeurs heeft genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, is te vinden op jaarbeurs.nl/veilig.

De volgende editie van de Vakantiebeurs vindt plaats van 11 januari tot en met 15 januari 2023.