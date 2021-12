Overname Landal GreenParks door Roompot nog niet in kannen en kruiken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet eerst nog meer onderzoek doen om te kunnen bepalen of de verhuurders van vakantiehuizen samen niet een te sterke positie op de markt krijgen. Dat maakte de ACM maandag bekend.

Roompot, de Zeeuwse exploitant van vakantieparken en in die sector de grootste van Nederland, en branchegenoot Landal GreenParks — de nummer twee — maakten de plannen voor de overname in juni van dit jaar bekend. Met de overname ontstaat een van de grootste vakantieaanbieders van Europa.

Voor het zover is, moet de ACM nog onderzoeken wat de gevolgen van de overname zijn voor consumenten en eigenaren van vakantiewoningen en of er nog genoeg concurrentie overblijft. Volgens de autoriteit is nader onderzoek nodig om vast te stellen of Roompot en Landal door de overname de prijzen van hun vakantiehuizen kunnen verhogen.

Daarnaast zijn Roompot en Landal de belangrijkste aanbieders van diensten aan vakantieparken die niet in hun bezit zijn. Zij verzorgen voor deze locaties bijvoorbeeld de verhuur, marketing en het beheer. Voor deze gevallen moet nader worden onderzocht of Roompot en Landal de prijzen voor deze diensten kunnen verhogen of de kwaliteit van deze dienstverlening kunnen verminderen.

Het is volgens de ACM nu aan de twee bedrijven om aan te geven of ze de overname willen voortzetten. Als dat zo is, moeten ze een vergunning voor de overname aanvragen, waarop de ACM het aanvullende onderzoek gaat uitvoeren.

Als de overname kan doorgaan, krijgt Roompot honderdtwintig vakantieparken en -locaties in negen landen in vooral Noord- en Centraal-Europa in handen. Tot nu toe bezit het bedrijf ruim tweehonderd parken en vakantielocaties in Midden- en Zuid-Europa.

