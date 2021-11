Beerze Bulten genomineerd voor ‘ANWB Camping van het Jaar 2022’

Vakantiepark Beerze Bulten is genomineerd voor ‘ANWB Camping van het Jaar 2022. Ook dit jaar weer hebben bezoekers van het park massaal gestemd. Beerze Bulten behoort tot 3 genomineerden in de categorie ‘fijnste gezinscamping’.

Ieder jaar organiseert de ANWB de verkiezing voor de Campings van het Jaar. In een aantal categorieën konden campings worden genomineerd. De categorieën in 2022 zijn ‘beste kleine camping’, ‘camping met de mooiste huuraccommodatie’, ‘mooiste charme camping’ en ‘fijnste gezinscamping’. Vakantiepark Beerze Bulten is genomineerd in deze laatste categorie.

12 januari

Op 12 januari zal tijdens een online bijeenkomst van de ANWB bekend gemaakt worden welke camping er met de felbegeerde eretitel vandoor gaat.

Trots

Familie Hagedoorn, eigenaar van Vakantiepark Beerze Bulten reageert trots: “Ook afgelopen jaar was weer best lastig, maar met een geweldig team en veel trouwe gasten hebben we toch weer een mooi seizoen kunnen draaien. We willen onze gasten ontzettend bedanken voor het stemmen elk jaar weer”.

Blijven vernieuwen

Vakantiepark Beerze Bulten, gelegen in het Overijsselse Vechtdal, is een camping gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Naast de 550 kampeerplaatsen beschikt het park over 75 (glamping) accommodaties, een wellnesscenter, een indoorspeelparadijs met bowlingbanen, een binnen- en buitenzwembad en diverse horeca. “Afgelopen jaar is er geïnvesteerd in privé sanitair en dat is zeer goed ontvangen bij onze gasten. Ook komende winter blijven we vernieuwen en worden er onder meer zeven duurzame Wikkelhouses gebouwd”, aldus de familie Hagedoorn.