DE LEUKSTE KERSTMARKTEN VAN 2021

Helaas zijn we nog niet van het Coronavirus af. Sterker nog: we zitten op het moment in een milde “lockdown”. Veel evenementen worden daarom ook afgelast, zo ook een aantal kerstmarkten. Gelukkig zijn er toch nog een aantal Nederlandse kerstmarkten die wél doorgaan. Houd wel de websites van de verschillende markten in de gaten, want het kan nog veranderen.

KERSTSTAD VALKENBURG

Van 12 november tot en met 9 januari 2022 wordt Valkenburg omgetoverd tot een waar kerstparadijs. Er is van alles te zien en te doen. Zo zijn er boven- en ondergrondse kerstmarkten (in de grotten!), een heerlijke Route d’Amuse en een heleboel andere leuke kerstevenementen. Denk daarbij aan een winters sprookjesbos en Christmas LightArts. Let op: sommige evenementen vinden later plaats, dus check van te voren de website. Vanwege de laatste Coronamaatsregelen is het verstandig van te voren tickets te boeken. Alle evenement sluiten om 18:00 uur en de horeca om 20:00 uur. Bij sommige evenementen wordt gevraagd om je Coronapas. Kijk voor meer informatie op Kerststad Valkenburg.

MAGISCH MAASTRICHT

De koning van alle kerstmarkten is toch wel de kerstmarkt op het Vrijthof in Maastricht. Helaas kon dit evenement in 2020 niet doorgaan en ook voor 2021 was het even spannend. Gelukkig hebben een aantal lokale ondernemers de handen ineen geslagen zodat het tóch door kan gaan! Naast de oergezellige kerstmakt kan er ook weer ouderwets geschaatst worden en kunnen durfals de stad vanauit de lucht bekijken in het reuzenrad. De kerstmarkt van Maastricht is open van 1 tot en met 31 december. Hier vind je meer informatie.

ROYAL CHRISTMAS FAIR IN DEN HAAG

Kom genieten van wel 100 kerstkraampjes op de Royal Christmas Fair in het historische centrum van Den Haag. Er is glühwein, muziek van onder andere (kinder)koren en natuurlijk de mooiste producten en het lekkerste eten. Deze kerstmarkt wordt gehouden van 9 tot en met 22 december 2021. En wie weet kom je de kerstman nog tegen!

HET BOSCH WINTERPARADIJS

Ook in Den Bosch wordt het kerstfeest serieus aangepakt. Tijdens het Bosch’ Winterparadijs van 16 december tot en met 9 januari 2022 ben je gegarandeerd van gezelligheid. Er is niet echt een kerstmarkt, maar de winkels zijn allemaal feestelijk versierd. Je kan er schaatsen, genieten van een winterse lichtshow en kom luisteren naar sfeervolle kerstverhalen onder Joris’ kerstboom. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen!

HET AMSTERDAMSE WINTERPARADIJS IN DE RAI

Van 19 december tot en met 3 januari 2022 wordt in de RAI in Amsterdam een geweldig winterfeest gehouden. Tijdens het Amsterdamse Winterparadijs is er van alles te zien en te doen. Zo kan je lekker winkelen bij een van de vele kerststalletjes, kan je schaatsen op een maar liefst 3400 m² grote ijsbaan en zijn er shows met optredens van bekende Nederlandse artiesten. Maar er is ook een reuzenrad, een draaimolen en er zijn leuke foodtrucks. Kaarten moet je vooraf bestellen.

Auteur: Sonja Koene (OpstapmetLisa)

Beeldmateriaal: canva.com