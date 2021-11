Campereigenaar verdient gemiddeld 5.500 euro met verhuur camper

Uit onderzoek van de verhuurgegevens van meer dan 1.600 campereigenaren die hun kampeervoertuig via deelplatform Camptoo verhuren, blijkt dat het loont om de camper niet het hele jaar ongebruikt in de stalling te laten staan.

Besluit de eigenaar van een camper zijn bezit met andere vakantiegangers te delen, dan kan hij uitgaan van een gemiddeld bedrag van 5.500 per jaar aan opbrengsten. Dat bedrag ligt een kwart hoger dan voor de coronacrisis. Volgens oprichter van het platform Martijn Peeters stijgt de populariteit van kampeervakanties al jaren, maar raakte het door de reisbeperkingen in een stroomversnelling. ‘Niet alleen de verkoop van campers zit aan het plafond, ook de vraag naar deelcampers groeit hard mee. En daar profiteerden onze verhuurders weer van.’

Een van die verhuurders die dit jaar zijn camper besloot te verhuren, is Ferdi. Vorig jaar schafte hij een oude Rode Kruis-bus aan met zwaailicht en sirene, en bouwde die eigenhandig om tot camper. ‘Na eerst zelf een paar maanden in onze camper genaamd Frans te hebben rondgereisd, besloten we in april die ook te verhuren. Dit seizoen is de camper 79 procent van de tijd op pad geweest, zo’n 145 dagen verspreid over 18 verschillende boekingen, voor ongeveer 85 euro per nacht. Hij heeft inmiddels alle provincies van Nederland wel gezien, maar ook België en Zuid-Frankrijk aangedaan. De mooiste bestemming van een van onze huurders vond ik toch wel Parijs.’



Uitschieters

Voor sommigen is de verhuuropbrengst van hun camper voldoende om de onkosten te dekken, voor andere meer actieve verhuurders is het delen van hun camper inmiddels een serieuze baan geworden. Peeters: ‘De een pakt het serieuzer aan dan de ander. Er zitten fanatiekelingen tussen die alleen al via ons platform met slechts een voertuig 10.000 euro per jaar terugverdienen, met een enkele uitschieter van 25.000 euro per jaar.’

Bij het verhuren van je camper spelen heel veel dingen een rol, aldus Peeters: ‘Het uiterlijk van de camper, het geboortejaar, de afmetingen, de afhaallocatie, de conditie en natuurlijk de prijs, die de verhuurder zelf bepaalt. Ook verdient de advertentie zelf wat aandacht. Hoe meer uitnodigende foto’s van de camper de verhuurder uploadt en hoe pakkender de tekst, hoe sneller de huurder blijft plakken. En natuurlijk voegt de verhuurder zelf ook iets toe. Verloopt het contact tussen huurder en verhuurder naar wens, dan kan hij rekenen op betere mond-op-mond-reclame in de vorm van reviews.’



Oud is goud

Opvallend is trouwens dat vooral eigenaren van campers tussen de 4 en 10 jaar oud goede zaken doen. ‘Die campers hebben de luxe en comfort van een moderne camper, maar niet de prijs van een gloednieuwe’, aldus Peeters. Maar ook busjes van vóór 1990 zijn in toenemende mate in trek, zoals dat van Ferdi. ‘Klassiekers konden rekenen op maar liefst 24 procent meer boekingsaanvragen dan aanbieders van nieuwere voertuigen, hoewel dat deels te verklaren is doordat die vaak worden gebruikt voor kortere vakanties. Toch laat het zien dat een steeds grotere groep jonge reizigers de camper lifestyle omarmt. Dagelijks verwelkomen we nieuwe verhuurders van retro Volkswagens en omgebouwde bestelbusjes op ons platform.’

‘Overigens is het natuurlijk niet zo dat het de verhuurder alleen om het geld te doen is’, besluit Peeters. ‘Talrijk zijn de verhalen van gepassioneerde campereigenaren die hun camper met veel plezier meegeven aan gelijkgestelde avonturiers, in de hoop dat zij net zulke mooie ervaringen in hun voertuig opdoen als zij.’

Bron: camptoo.nl Foto: camptoo.nl