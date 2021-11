Grootste editie van Recreatie Vakbeurs succesvol verlopen

Recreatie Vakbeurs heeft een zeer succesvolle en positieve editie achter de rug, zo laat beursorganisator Easyfairs weten. De enige vakbeurs voor de gehele recreatiebranche pakte groots uit door voor het eerst maar liefst alle zeven beurshallen in te zetten. In totaal presenteerden zich hier 250 exposanten die bezocht werden door ruim 5200 bezoekers. “Het waren drie fantastische beursdagen, waarbij we onze exposanten veel dank zijn verschuldigd. Wat hebben zij ongelofelijk mooi uitgepakt! We ontvingen zoveel positieve reacties over de uitstraling van de beurs, een groot compliment aan alle exposanten”, zegt Jeffry Plaggenmarsch namens Recreatie Vakbeurs.

Recreatie Vakbeurs timmert de laatste jaren hard aan de weg. Met name op het gebied van uitstraling en beleving maakt de beurs grote stappen, zo laten exposanten en bezoekers desgevraagd weten. Plaggenmarsch: “Deze beurs heeft zich in razendsnel tempo ontwikkeld tot hét visitekaartje voor de recreatiebranche in Nederland en daarbuiten. Het is een feest om deze beurs te mogen organiseren. Je komt ogen en oren tekort. Na een jaar noodgedwongen overgeslagen te hebben vanwege corona, kon de beurs nu gelukkig wel doorgaan met dank aan de hartverwarmende loyaliteit van onze exposanten, partners en bezoekers. Het was zo fijn om de sector weer bij elkaar te brengen, juist in deze onzekere tijden. Hierdoor konden we ook met elkaar ervaringen uitwisselen hoe iedereen omgaat en inspeelt op deze coronatijd.”

Direct tijdens beurs schreven al meer dan 100 exposanten zich in voor de eerstvolgende editie van Recreatie Vakbeurs op 15, 16 en 17 november 2022 in Evenementenhal Hardenberg. Dan viert de beurs zijn 20ste editie. “Dat betekent een jubileumeditie waar we uitgebreid bij stil gaan staan! Bovendien is er ons alles aan gelegen om door te gaan op de ingeslagen weg, waarbij we blijven sturen op de mix van inspiratie, beleving en kennis opdoen. We hebben samen met onze exposanten en partners mooie stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. De eerste ideeën voor de jubileumeditie in 2022 zijn al op papier gezet om deze prachtige beurs nog mooier te maken dan die al is”, besluit Plaggenmarsch. Voor meer informatie over de afgelopen editie van Recreatie Vakbeurs, zoals foto’s en de aftermovie, kunnen belangstellenden terecht op www.recreatie-vakbeurs.nl/terugblik-2021