Zwembad breekt door in achtertuinen van nederland

Zwembadbouwer Swimm komt met nieuw compact trainingszwembad en bereikt zo steeds meer achtertuinen en kelders. Afgelopen jaar groef oprichter Mark Smits (49) drie baden in, dit jaar staat de teller op zeventig. Hij voorspelt een miljoenenmarkt.

Smits liep al jaren rond met het plan om compacte zwembaden te maken voor fanatieke zwemmers. Er waren wel systemen die een sterke waterstraal door het bad schieten, maar die zijn volgens de ondernemer ongeschikt voor de sportieve zwemmer. ‘Wie een beetje getraind is zwemt dwars door zo’n jetstream. Het heeft niks met zwemmen te maken.’

Het nieuwe systeem van Smits bestaat uit een klein zwembad van 2,25 meter bij 4 waarin een propeller het water verplaatst. Een rooster richt de stroming op de juiste plek en een afzuigsysteem voorkomt ongewenste turbulentie in het water. ‘Hoe groter de propeller, hoe meer water je kan verplaatsen. Je hoeft dan niet al die turbulente energie in het water te steken.’ Het resultaat is een rustige waterstroom, belooft Smits die nog maar eens informeert of schrijver dezes echt geen zwembroek mee heeft genomen.

Het doel is in het kleine zwembad een natuurgetrouwe zwemomgeving te creëren. Zo is het belangrijk dat de hand bij het afzetten stilstaand water raakt. ‘Het water mag niet draaien en kolken of onderwaartse stromingen hebben.’ Er zijn drie varianten. Van rustig zwemmen tot de absolute top. De afmetingen zijn standaard. Gemiddeld kost een bad zo’n €50.000.

Smits zou de eerste ondernemer niet zijn die zijn product als superieur beschouwt ten opzichte van de concurrentie. Maar met topzwemmers als Ranomi Kromowidjojo en Maarten van der Weijden als klanten, is er ook professionele erkenning van het innovatieve zwembad. Van sponsoring is geen sprake bezweert Smits. Van der Weijden duikt dagelijks in zijn Swimm, binnenkort zelfs 31 uur lang voor een nieuwe recordpoging.

Het systeem klinkt relatief simpel, maar er zit jaren van research in. Zoveel dat Smits het niet nodig vindt zijn vinding te patenteren. Een van de eerste baden verkocht hij aan zijn huidige investeerder. Die raakte zo enthousiast dat hij de eerste groeispurt financierde.

Met meer dan 2000% groei in het eerste jaar wordt het tijd voor de volgende fase. Smits schat dat er €3 mln nodig is om de volgende stap te zetten. In 2022 zet hij in op honderdtwintig zwembaden, uitbreiding naar Duitsland en er liggen plannen voor een serie sportscholen. Zijn oude bedrijf is allang verkocht. ‘Daar hebben we precies een kwartier over nagedacht.’

Bron: FD