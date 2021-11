High end padelcentrum Padelife opent deuren aan de Rottemeren

De kenmerkende blauwe padelvloer, professionele verlichting, strakke glazen wanden en eigentijdse horeca maken Padelife de nieuwe sportieve hit van regio Rotterdam. De populariteit van deze oorspronkelijk Mexicaanse sport stijgt zo hard, dat er door heel het land in rap tempo voormalige tennishallen worden omgebouwd tot padelcentra. Zo werd de grootschalige tennishal aan de Kooilaan in Bleiswijk de afgelopen maanden volledig gestript en voorzien van zes fonkelnieuwe panorama padelbanen.

De eerste potjes worden al gespeeld terwijl er in het centrum nog wordt verder gebouwd aan moderne horeca, een shop en een lounge om voor en na je potje padel te verblijven. In januari 2022 is het centrum met alle faciliteiten gereed. In een openingsmaand met ieder weekend startersevents, een fun toernooi en een p500 toernooi met de beste spelers van Nederland kan de hele regio kennismaken met Padelife.

Het zand is half november nog maar net uitgestrooid als het aantal aanvragen al zo hoog is dat het team van Padelife besluit het reserveringssysteem vast open te zetten. Twee maanden eerder dan gepland. ‘Dat de horeca nog niet gereed is en we de entree nog aan het aanpakken zijn nemen de klanten voor lief’, aldus Boy Brons die de verbouwing en introductie van Padelife in Bleiswijk begeleidt. ‘Mensen willen gewoon spelen’.

Sport in opmars

Nog nooit groeide een sport in Nederland zo hard als padel. Met haar oorsprong in Mexico, kwam de sport, ook wel een kruising van tennis en squash genoemd, via Spanje naar Nederland. In Spanje is padel onder de jeugd al bijna zo groot als voetbal, en in Nederland is de opmars in volle gang. De sport is dynamisch en sociaal, je speelt altijd met z’n vieren. Ook haak je met de reserveringsapp Playtomic makkelijk aan bij een andere partij die nog een speler mist bijvoorbeeld. Padelife richt zich met haar centrum op de actieve padeller en op andere sporters uit de regio. Veel sporters doen padel ‘erbij’. Het is een laagdrempelige sport waarbij je zelfs zonder les al snel leuk kunt spelen.

Kiwa kwalificering

Padelife koos voor banen van hoge kwaliteit. ‘We willen toegankelijk zijn voor spelers van alle niveaus, uit de hele regio, dus ook voor profs die hier toernooien en competitie komen spelen’ zegt Brons. De hal van Padelife heeft voldoende hoogte om ook officiële wedstrijden te mogen organiseren. Het bedrijf ontving deze maand de Kiwa certificering en voldoet daarmee ook aan alle veiligheidseisen die de KNLTB opstelde voor banen waarop competities en toernooien worden gespeeld.

Sport & Lifestyle

De ruimtes rondom de banen zijn bijna gereed. Er wordt veel aandacht besteed aan de lounge bij het restaurant. ‘We vinden het prettig als spelers voor of na hun wedstrijd nog even bij ons verblijven. Om te relaxen of een uurtje te werken’, zegt Thomas Hanssens die verantwoordelijk is voor de marketing van Padelife. ‘Je kunt hier straks bijvoorbeeld eerst overleggen met klanten en daarna samen een potje spelen. Of lekker gezond lunchen met je vrienden na een wedstrijd.’ Naast de banen en horeca heeft Padelife nog een evenementenruimte die verhuurd kan worden aan bedrijven of families die padel combineren met bijvoorbeeld een training of jaarlijks event.