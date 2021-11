Landal GreenParks verdubbelt aantal vakantieparken in Groot-Brittannië

Landal GreenParks gaat opnieuw uitbreiden in Groot-Brittannië en voegt tussen nu en eind volgend jaar tien vakantieparken toe; een verdubbeling van het huidige portfolio. Het gaat om een partnerschap met Luxury Lodges Estates met zeven hoogwaardige bestemmingen in Engeland, Wales en Schotland; Landal Barnsoul in de Schotse regio Dumfries & Galloway, Landal Vale of Usk in Monmouthshire (Wales) en Landal North Lakes Lodges in het Engelse Lake District. Voor dit laatste park kan inmiddels worden geboekt voor aankomsten vanaf januari 2022.

In 2017 opende Landal Darwin Forest als eerste Britse park van Landal GreenParks. In vijf jaar tijd heeft de vakantieaanbieder een groei naar 19 bestemmingen gerealiseerd.

“Door onze snelle groei in Groot-Brittannië, met parken van Cornwall tot aan Schotland, hebben we Landal GreenParks goed op de kaart gezet. Britse vakantiegangers zijn dol op onze bestemmingen midden in de natuur, op ons kwalitatief hoogwaardige product en op onze gastenfocus. Met de nieuwe toevoegingen die we vandaag aankondigen, maken we een flinke groeispurt in populaire regio’s in Engeland, Wales en Schotland. Ook in Groot-Brittannië is de trend dat vakantiegangers dichter bij huis blijven en we zijn blij om hen meer keuzemogelijkheden te kunnen bieden,” aldus Dirk Anbeek, algemeen directeur van

Landal GreenParks.

Luxury Lodges Estates (7 locaties): oplevering vanaf januari – december 2022

Verspreid over Engeland, Wales en Schotland liggen 7 vakantieparken met hoogwaardige lodges, cottages en appartementen, die de komende jaren worden uitgebreid om tegemoet te komen aan de gestegen vraag naar kwalitatief hoogwaardige vakantieaccommodaties. De locaties liggen in Cornwall, Pembrokeshire (Wales), Schotland, het Lake District, County Durham (Northumberland) en Lincolnshire. De zeven locaties komen alle in de loop van 2022 in de verhuur.

Landal Barnsoul: opening eerste fase april-mei 2022

Dumfries & Galloway is het meest zuidwestelijk gelegen deel van Schotland. Galloway Forest Park is een van de drie Nationale Parken in de regio, die gekenmerkt wordt door bergen, meren en bossen. Het nabijgelegen Dumfries is de grootste en oudste stad in het gebied en populair vanwege de geschiedenis, cultuur en activiteiten.

Waar alle andere Landal-parken in Groot-Brittannië franchiseparken zijn, is Landal Barnsoul het eerste vakantiepark onder volledig management van Landal. Het gaat om een herontwikkeling van een bestaand caravanpark met 40 onder architectuur ontworpen lodges, dat de komende jaren fasegewijs uitgroeit tot 220 hoogwaardige vakantiecottages, inclusief centrale voorzieningen op het vakantiepark.

Landal North Lakes Lodges opent in januari 2022

Landal North Lakes Lodges ligt in het graafschap Cumbria in het noordwestelijk, meest bergachtige gedeelte van Engeland. Hier ligt ook het Lake District National Park, van oudsher al Engeland’s meestbezochte toeristische bestemming voor outdoor activiteiten gedurende het gehele jaar. Het huidige kleine en hoogwaardige vakantiepark van 21 luxe lodges met restaurant, wordt gedurende de komende jaren fasegewijs uitgebreid tot 250 luxe vakantiewoningen met faciliteiten.

Landal Vale of Usk

Landal Vale of Usk is gelegen in het graafschap Monmouthshire in Wales, net over de grens met Engeland. In de omgeving liggen Brecon Beacons National Park, Wye Valley Area of Outstanding Natural Beauty en het Forest of Dean. Landal Vale of Usk wordt vanaf de grond af nieuw ontwikkeld tot een prachtige wellnessbestemming met luxe, duurzaam gebouwde designlodges, die in 2022 in de verhuur komen. Er komen ook een golfbaan, spa en wellnessfaciliteiten, een conferentiecentrum, fitness- en vrijetijdsfaciliteiten en een verscheidenheid aan luxe accommodaties, van designlodges tot boomhutten.

Andere parken in Groot-Brittannië Andere parken van Landal in Groot Brittannië zijn Landal Barton Pines in South Devon, Landal Woodland Lakes Lodges in Yorkshire, Landal Darwin Forest en Landal Sandybrook, beide gelegen aan de rand van het Peak District National Park, Landal Kielder Waterside, gelegen in Northumberland’s Kielder Water & Forest Park, Landal Gwel an Mor aan de kust van Cornwall, Landal Kenwick Woods, in Lincolnshire, Landal Rockingham Forest in Northamptonshire, de eerste nieuwbouwlocatie van Landal op Britse bodem, en Landal Piperdam, in Schotland.