NIEUW! Intelligent Privé Sanitair

Sanicubes introduceert haar 2e generatie Intelligente Sanitair Cubes; hoogwaardig privé

sanitair voor campings en vakantieparken met de focus op efficiënter beheer en

onderhoud.

“Door de enorme toename van privé sanitair verandert het beheer en onderhoud van de

sanitairvoorziening op campings en vakantieparken. Een logisch gevolg, maar iets waar menig

campingmanager tegenaan loopt” aldus Ruud Martens en Niels van der Meulen, eigenaren van

Sanicubes.

“De intelligente sanitair cubes van Sanicubes kunnen daarom 365 dagen per jaar en 24/7 digitaal

worden beheerd”, vervolgt Van der Meulen. “Kosten voor water, stroom en verwarming worden

beperkt, door het op afstand “aan- en uitzetten” van de cube. Eventuele storingen worden

digitaal gemeld aan de beheerder. Bevuiling kan met één druk op de knop worden doorgegeven

en legionella cycli worden automatisch uitgevoerd en geregistreerd”.

Via een digitale tag, die wordt toegewezen aan een persoon of sta-plaats, is de cube

toegankelijk. “Betaling naar gebruik” is door deze digitale tag ook mogelijk indien meerdere

personen of sta-plaatsen worden gekoppeld aan een cube. Naast gebruikersgemak, levert dit

een interessant investerings- en verdienmodel op.

Sanitairoplossing die communiceert

met reserverings-software

Nieuw is ook de koppeling met reserverings-software. Hierdoor passen de cubes naadloos in het

digitaliseringsplan van campings en vakantieparken die met hun tijd meegaan. “Bij het inchecken

van de gast wordt de cube automatisch geactiveerd. De verwarming gaat aan, de kraan en het

toilet spoelen even kort door en een frisse geur wordt verspreid”, aldus Martens. “Het resultaat is

een unieke gebruikerservaring en altijd een warm welkom”!

De intelligente sanitair cubes van Sanicubes zijn voorzien van professioneel sanitair en

hoogwaardig afgewerkt. De cubes zijn verkrijgbaar in een enkele of dubbele uitvoering en kunnen

worden geleverd met een exclusief ontwerp, geheel passend bij de uitstraling van de camping of

het vakantiepark. Het optioneel toevoegen van bijvoorbeeld een e-bike oplaadpunt, buitenwasbak

of extra tappunt voor stroom en water behoort tot de vele mogelijkheden.

Meer informatie: https://www.sanicubes.com