Transavia en Luggo starten met bagage inchecken aan huis

Reizigers die vliegen met Transavia, reizen vanaf vandaag makkelijker naar het vliegveld omdat zij niet meer zelf hun ruimbagage mee hoeven te nemen. Zij kunnen gebruik maken van de innovatieve LUGGO service, waarbij thuis de bagage wordt ingecheckt, en vervolgens tot in het vliegtuig wordt geladen. De service maakt reizen makkelijker en voorkomt stress, ongemak, lang wachten en contact met grote aantallen mensen.

Door thuis de ruimbagage in te checken, vermijden reizigers de wachtrijen in de vertrekhal. Luggo introduceerde deze kofferservice eerder al met Corendon, en komt nu met deze nieuwe samenwerking met Transavia. Via transavia.luggo.nl kan elke Transavia reiziger de Luggo bagage service boeken.



Veilig en gemakkelijk

Niet meer in lange rijen staan om de ruimbagage in te checken, maar ontspannen zonder koffers naar Schiphol reizen. Dat kan dankzij Luggo nu ook met Transavia. Raoul Nijlhof, CEO van Luggage Care, het bedrijf achter het platform Luggo: “Reizigers willen veiliger en makkelijker reizen. Bagageafhandeling moet en kan anno 2021 veel makkelijker en comfortabeler. Het komt tegemoet aan de wens van de reiziger en past in een tijd waarin we te maken hebben met een wereldwijde COVID-pandemie. Reizen met het vliegtuig, en met name het incheckproces voor bagage, wordt vaak als stressvol ervaren. De opluchting die men voelt ná het inchecken op de luchthaven brengen we met Luggo naar de voordeur van reizigers. Passagiers kunnen met een ontspannen gevoel richting het vliegveld. We zijn blij dat naast Corendon nu ook Transavia deze service mogelijk maakt voor haar passagiers.”



Het concept is even eenvoudig als comfortabel. De Luggo koerier komt thuis aan de deur, scant de boarding pass, controleert de betreffende bagage items, en checkt samen met de passagier de bagage in. Het incheckproces vindt plaats via smartphone en is veilig en gebruiksvriendelijk. Prijzen beginnen vanaf EUR 35,- voor 2 koffers.



Bijdrage aan duurzamer reizen

Met de nieuwe dienst leveren Transavia en Luggo ook een bijdrage aan het verminderen van wegverkeer van en naar de vliegvelden. Nijlhof: “Bij het meenemen van bagage hebben mensen snel de neiging om de auto te verkiezen boven het openbaar vervoer. Omdat onze vervoerder deze dienst op zich neemt, waarbij de bagage van meerdere gezinnen en gezelschappen efficiënt kan worden gecombineerd, verwachten we dat dit zal leiden tot minder autoverkeer naar luchthavens in Nederland. Onze ambitie is om 30 procent van de mensen die normaal gesproken voor de auto zouden hebben gekozen, door het gebruik van Luggo nu kiezen om met het openbaar vervoer naar de luchthaven te komen.”