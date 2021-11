Roompot investeert 2 miljoen euro in zonnepanelen en vermindert hiermee zijn CO2-voetafdruk met bijna 800.000kg per jaar

Roompot investeert twee miljoen euro in meer dan 4.500 zonnepanelen die op het dak van het hoofdkantoor in Goes en op 8 vakantieparken komen. Hiermee verwacht het ruim 1,65 miljoen kWh groene stroom per jaar te produceren en zijn CO2-voetafdruk jaarlijks met bijna 800.000 kg te verminderen.

Duidelijke doelstellingen: 50% minder CO2 en restafval

Roompot heeft duidelijke en ambitieuze duurzame doelstellingen. Tegen 2030 wil het zijn restafval, inclusief plastic voor eenmalig gebruik, halveren. Om die afvalberg aanzienlijk te verminderen, nam de organisatie de laatste jaren al heel wat initiatieven, ook in de ruime omgeving buiten de parken van Roompot. Nieuwe impactvolle maatregelen blijft men ook invoeren om het ambitieuze doel op internationaal niveau te realiseren.

Daarnaast legde Roompot zichzelf ook op dat het zijn CO2-voetafdruk met 50% wil verminderen tegen 2030. Die halvering wil Roompot echt vervullen, zonder de uitstoot met CO2-certificaten te compenseren.

4.500 zonnepanelen goed voor 800.000 kg minder CO2

In november start men bij Roompot met de installatie van zo’n 4.500 hoogrenderende zonnepanelen. Eerst komt het hoofdkantoor van Roompot in Goes aan de beurt, waar het volledige dak van het hoofdkantoor en het aangrenzende magazijn bijna 1.000 zonnepanelen krijgen.

Daarna volgt de installatie van 3.600 zonnepanelen van hetzelfde type op 8 parken: Roompot Noordzee Résidence Cadzand-Bad, Roompot Kustpark Egmond aan Zee, Roompot Vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Roompot Vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout, Roompot Vakantiepark Kijkduin in ’s-Gravenhage, Roompot Vakantiepark Klein Vink in Arcen, Roompot Vakantiepark Weerterbergen in Weert en Roompot Kustpark Zeebad in Breskens.

Specialisten verwachten dat de meer dan 4.500 hoogrenderende zonnepanelen elk jaar zo’n 1.600.000 kWh groene elektriciteit zullen opwekken. In vergelijking met grijze stroom zal Roompot dankzij deze investering jaarlijks bijna 800.000 kg minder CO2 uitstoten en zo zijn voetafdruk opnieuw positief bijsturen in de richting van zijn 2030-doelstelling.

Natuur gaat niet verloren om CO2-doelstelling te behalen

Voor de installatie van de 4.500 zonnepanelen doet Roompot beroep op specialisten die de mogelijke locaties uitvoerig bestudeerden. Roompot wil namelijk niet dat er kostbare groene vrije ruimte aan zonneweides verloren gaat om zo zijn CO2-doelstelling te behalen. De zonnepanelen komen allemaal op daken van centrumgebouwen en eventuele zwembaden van de parken. Met de installatie van de 4.500 zonnepanelen gaat een investering van 2 miljoen euro gepaard.