Nationale Tulpendag 2022 krijgt nieuwe vorm

Tulpen Promotie Nederland (TPN) heeft besloten Nationale Tulpendag, 15 januari 2022, op alternatieve wijze te vieren. Net als in 2021 zal er, als gevolg van de voortdurende pandemie, geen pluktuin op de Dam worden aangelegd. TPN-voorzitter Arjan Smit: “Door alle extra maatregelen en onzekerheden is het verstandiger de aftrap van het nieuwe snijtulpenseizoen op een andere, feestelijke manier in te vullen. Wel zullen wij de Nationale Tulpendag groots vieren in onze hoofdstad, zodat we ook dit jaar luidkeels het lied ‘Tulpen uit Amsterdam’ kunnen zingen. Ook komt het thema ‘Share Happiness’ duidelijk naar voren. We kunnen alvast bekend maken dat er een bijzondere rol is weggelegd voor André van Duin op Nationale Tulpendag.”



Elk jaar zetten de tulpenkwekers bij aanvang van het nieuwe snijtulpenseizoen een bijzondere persoon of organisatie in het zonnetje. Dit jaar is dat André van Duin. Smit: “Ik geloof dat het kortste overleg was ooit. Op de vraag wie zullen we in 2022 eren met een eigen tulp antwoordden onze kwekers unaniem. Directe aanleiding is zijn aanstaande 75e verjaardag maar natuurlijk ook zijn buitengewoon positieve instelling en uitstraling, talent en imposante carrière. Al decennialang genieten mensen van zijn werk. Met zijn vrolijkheid zorgt André van Duin voor verbinding tussen mensen ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid of achtergrond. Dat is nu precies wat we met het thema ‘Share Happiness’ willen uitdragen. En zonder dat wij het vooraf wisten, blijkt de tulp ook nog eens de favoriete bloem van André te zijn!”



Momenteel wordt er hard gewerkt aan de organisatie van Nationale Tulpendag 2022. TPN zal begin januari het definitieve programma bekend kan maken.

