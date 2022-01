Nivon nieuwe eigenaar van Camping de Gronselenput in Wijlre

Vanaf 1 januari 2022 zal camping de Gronselenput in Wijlre verder gaan onder de vlag van Nivon.

Al sinds 1936 is het stuk grond aan de voet van de Keutenberg in eigendom van de huidige Stichting Paasheuvelgroep. Eerst als kamplocatie voor de jongens en meisjes van de Arbeiders Jeugd Centrale, later als camping voor individuele kampeerders.

“Het bijzondere is dat al die tijd het terrein door een team van vrijwilligers is beheerd, tot op de dag van vandaag. Het zorgt voor een unieke en zeer prettige sfeer.” – aldus Peter Verdaasdonk, directeur van Stichting Paasheuvelgroep. “Het is dan ook met een dubbel gevoel dat we het terrein nu verkopen. Als stichting zijn wij echter gespecialiseerd in grotere groepen met maaltijdverzorging en hierdoor ontving de camping niet altijd de aandacht en focus die ze verdiende. Met alle betrokkenen zijn we op zoek gegaan naar een partner die past bij de camping en die de bijzondere waarden van de camping recht kan doen. Deze hebben we gelukkig gevonden in Nivon. Voor ons een goede buur vanwege het naast gelegen kampeerterrein, de Gele Anemoon”

Per 1 januari zal de camping onder dezelfde naam en met hetzelfde team van vrijwilligers verder gaan onder de vlag van Nivon.

“De visie van camping de Gronselenput sluit naadloos aan bij die van Nivon Natuurvrienden. De camping zal dan ook op dezelfde wijze gecontinueerd worden. Bovendien staan ook bij Nivon de vrijwilligers centraal. We zijn er dus van overtuigd dat camping de Gronselenput een mooie toekomst tegemoet gaat.” – vult Ron Manuel, directeur Nivon Natuurvrienden, aan.

Nivon Natuurvrienden bestaat sinds 1924 en heeft in Nederland dertien natuurvriendenhuizen, zeven huisjes en zeven kampeerterreinen. De organisatie verenigt natuurvrienden om zich te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en dichter bij de natuur te komen.