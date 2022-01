Nederlanders kiezen dit jaar opnieuw voor vakantie in eigen land

Ondanks alle onzekerheid rond corona willen acht op de tien Nederlanders dit jaar minstens één keer op vakantie gaan. Dat doen ze vooral dichtbij huis, blijkt uit een nieuw vakantieonderzoek van de ANWB. Het Middellandse Zeegebied en verre vliegreizen zijn uit.

Bijna de helft van de vakantiegangers (43 procent) zegt dit jaar niet de grens over te gaan. Indachtig de aloude slogan kiezen ze voor ‘lekker weg in eigen land’. Limburg, Gelderland, Drenthe en Zeeland zijn de meest genoemde provincies.

De rest blijft vooral in Europa, blijkt uit een groot vakantieonderzoek van de ANWB onder tweeduizend volwassen Nederlanders. Duitsland is de populairste buitenlandse bestemming, een derde wil bij de oosterburen tot rust komen. Daarna volgen Frankrijk (24 procent), Spanje (22 procent), België (20 procent) en Italië (16 procent).

Volgens Marjon Kaper, directeur Reizen van de ANWB, is de animo om op vakantie te gaan weer even groot als voor corona. ,,Door de coronapandemie zijn Nederlanders afgelopen twee jaar massaal thuisgebleven. Nu zie je dat iedereen weg wil: acht op de tien zegt tenminste één keer op vakantie te gaan. Begin 2020, vlak voor de pandemie begon, was dat ongeveer even veel.”



De coronapandemie beïnvloedt de vakantievoorkeuren nog enorm. ,,Pre-corona lag de focus veel meer op het Middellandse Zeegebied”, stelt Kaper. ,,Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Griekenland vormden toen de top vijf vakantielanden. Nu is Nederland het populairste vakantieland en Duitsland nummer twee. We gaan minder ver weg.”

Gevolg van deze trend is dat de meeste mensen met de auto naar hun vakantiebestemming reizen. Bijna twee derde neemt de heilige koe, 40 procent kiest het vliegtuig.

De ANWB spreekt van een omslag. ,,In 2019, het jaar voor corona, was het vliegtuig voor het eerst het meest gekozen vervoermiddel. Dat is nu voorbij.”

Toch speelt duurzaamheid eveneens een rol, stelt Kaper. Ze wijst erop dat de trein aan een opmars bezig is. Van de vakantiegangers zegt 17 procent per spoor te zullen reizen. ,,Enkele jaren terug was dat slechts 2,5 procent. De aandacht voor internationale treinreizen is flink gegroeid, mensen denken daar nu vaker aan. Ook komen er steeds meer nachttreinen naar Europese steden.”

De animo om op vakantie te gaan is onder jongeren het grootst. Ruim negen op de tien wil zeker weg, onder ouderen is dat ruim zeven op de tien. ,,Dat is niet zo vreemd, veel jongeren hebben het zwaar gehad tijdens afgelopen lockdowns. Ze konden weinig doen.”

Een andere opvallende trend die de ANWB ziet, is dat kamperen weer in de lift zit. ,,Dat komt enerzijds doordat we dichterbij op vakantie gaan, maar ook omdat we door corona meer op onze privacy en hygiëne gesteld zijn”, zegt directeur Reizen Marjon Kaper. ,,Met kamperen heb je je eigen spullen bij je, ook zijn campings met privé sanitair in trek.”

Komende maanden zal blijken of Nederlanders inderdaad weer massaal in eigen land blijven. Kaper vermoedt dat corona ook hier van doorslaggevende betekenis is. Veel mensen kijken nadrukkelijk naar de coronacijfers en maatregelen in vakantielanden.

,,Mocht de situatie meevallen dan zou het goed kunnen dat een deel van de mensen alsnog het vliegtuig naar een verre bestemming pakt. Nu staan veel intercontinentale bestemmingen nog op oranje.”

Veel vakantiegangers lijken in ieder geval de mogelijkheid nadrukkelijk open te willen houden. ,,Vroeger was er in januari echt een boekingspiek, maar die tijd is voorbij. Mensen wachten tegenwoordig steeds langer met boeken.” Bij het boeken is de mogelijkheid om eventueel kosteloos te annuleren een voorname factor, ziet de ANWB.

Hoe sterk de coronapandemie het vakantiegedrag afgelopen jaren beïnvloedde, blijkt ook uit de cijfers. In 2020, het eerste coronajaar, halveerde het aantal buitenlandse vakanties tot 11,2 miljoen. Het aantal binnenlandse vakanties kwam uit op 17 miljoen, een miljoen minder dan in 2019. Afgelopen jaar was een vergelijkbaar patroon zichtbaar en kozen Nederlanders opnieuw voor vakanties in eigen land.

De uitgaven aan vakanties en toerisme kelderden eveneens, van 22,5 miljard in 2019 tot 10,3 miljard het jaar daarop. Met name aan zomervakanties in het buitenland werd flink minder uitgegeven. De cijfers over afgelopen jaar zijn overigens nog niet beschikbaar.

Bron: de Gelderlander