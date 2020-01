Natuurliefhebbers genieten in bijzondere Trekkershut

Een verblijf in de nieuwste Trekkershut ‘Trek-in Arrow’ betekent een moment van totale rust en opladen. De gast heeft in deze Trekkershut een fabuleus uitzicht op de natuur door het raam dat tot de dakpunt reikt. De eerste Trek-in Arrow is nu geplaatst in Riel, Noord-Brabant bij de familie Van de Kamp van Kijk op de Kieck.

Kijkdag voor recreatieondernemers

Op zaterdag 1 februari 2020 is er een mogelijkheid voor recreatieondernemers om deze nieuwe accommodatie te bezoeken om een indruk te krijgen van de hoogwaardige kwaliteit. De bouwer ARCON Houtconstructies geeft dan uitleg over de mogelijkheden van deze op maat te maken Trekkershut. Opgeven of meer informatie aanvragen kan met een e-mail aan info@ARCON-houtconstructies.nl.

Duurzame Trekkershut

De Trekkershut is gebouwd van Europees en FSC-gekeurd hout en heeft de hoge RC-waarde 3,5. De gebruikte materialen en de afwerking zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Hierdoor heeft de Trek-in een lange levensduur met weinig verwacht onderhoud. Uitgangspunt van de ontwerper Tim van der Grinten voor de Trek-in is het contact met de natuur, door de grote ramen voor het uitzicht en door het gebruik van natuurlijke materialen voor de bouw en het interieur. De Trek-in Arrow is op ingenieuze en compacte wijze volledig ingericht, met douche, toilet en een keukentje en voldoende bergruimte. Deze bijzondere Trekkershut is speciaal ontworpen voor Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur. Het eerste ontwerp van de Trek-in staat op negen locaties in Nederland. Deze wordt nu opgevolgd door twee nieuwe modellen: de Trek-in Arrow voor twee personen en de Trek-in Maxim voor vier. De eerste Trek-in Arrow is nu te boeken via trekkershutten.nl.

De Groene Koepel

Het netwerk van Trekkershutten wordt beheerd door Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur. In de huidige, sterk veranderende recreatiemarkt zet De Groene Koepel zich in voor de ‘groene verblijfsaccommodaties’. Onder de vier kernwaarden natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn binnen De Groene Koepel vertegenwoordigd: de Natuurkampeerterreinen, de GroepsNatuurkampeerterreinen, de Trekkershutten en het DGK Lab.