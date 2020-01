Landal GreenParks is op de Vakantiebeurs in Utrecht onderscheiden met twee Kids Vakantieaanbieder van het Jaar 2020 Awards. Voor het zevende achtereenvolgende jaar sleepte Landal GreenParks de award in de categorie Vakantieparken XL in de wacht. Hof van Saksen, onderdeel van Landal GreenParks, won de onderscheiding voor Kidsclub vakanties. De verkiezing is een initiatief van Kids Vakantiegids en wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de Vakantiebeurs. Ruim 8200 kids en ouders brachten in de afgelopen weken hun stem uit in de Kids Vakantieaanbieder van het Jaar competitie, door het invullen van de enquête op Kidsvakantiegids.nl. Landal GreenParks pakte ook dit jaar de award in de categorie Vakantieparken XL in de wacht. Met de populaire mascotte Bollo en activiteiten in de natuur behaalde de vakantieaanbieder 63% van de stemmen in deze categorie. In de Kinder Academies van Hof van Saksen kunnen kinderen een ‘droomhut’ bouwen of ‘haute couture’ ontwerpen; Deze unieke kidsclubs met educatief karakter zorgden voor 46% van de stemmen in de categorie Kidsclub vakanties.

Kindvriendelijke score

“We bieden steeds weer nieuwe kinderactiviteiten en –faciliteiten op onze vakantieparken en laten kinderen spelenderwijs kennismaken met de natuur en ontdekken wat groen kan doen. Dat vertaalt zich in enthousiaste kinderen en in deze mooie onderscheidingen,” aldus Lizzy Keizer, Director Marketing & Sales van Landal GreenParks. “Voor alle medewerkers die dagelijks bezig zijn om kinderen en hun ouders een onvergetelijke vakantie te bieden zijn deze awards een mooie opsteker, waar we bijzonder trots op zijn.” Op de Vakantiebeurs werden ook al drie Gouden Zoover Awards en vier Zilveren Awards uitgereikt aan diverse parken van Landal GreenParks.