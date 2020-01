AquaZoo wint derde prijs bij verkiezing Leukste uitje van Friesland

AquaZoo heeft brons gewonnen bij de verkiezing ‘Leukste uitje van Friesland’. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het dierenpark in Leeuwarden werd bekend gemaakt dat AquaZoo de derde plek heeft gehaald bij deze door de ANWB georganiseerde verkiezing. De kiezers waardeerden de genomineerde dag-attracties op de punten prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod.

Erkenning

Jeroen Loomeijer, general manager van AquaZoo, is heel erg blij met de prijs. “We hebben hier een schitterend park, met fantastisch personeel dat zich elke dag weer inzet om zowel de dieren als de bezoekers een hele mooie tijd te bezorgen. Het team werkt keihard en deze prijs is echt een erkenning voor hun topprestaties. Het is heel fijn om te zien dat ook bezoekers hun inzet zien en waarderen.” AquaZoo Leeuwarden telt 88 verschillende diersoorten, waaronder pinguïns, zeeleeuwen, krokodillen, flamingo’s, diverse soorten apen, een ijsbeer en een luiaard. Daarnaast is er een roeivijver, zijn er diverse speeltuinen en kunnen kinderen zich uitleven op de grootste airtrampoline van Friesland. Het park ontvangt jaarlijks rond de 160.000 bezoekers.

Tiende keer

Het is de tiende keer dat de ANWB deze prijzen uitreikt. Dit jaar brachten meer dan 80.000 mensen hun stem uit in de categorieën ‘provincie’, ‘landelijk’ (voor attracties met meer dan 450.000 bezoekers per jaar) en ‘over de grens’. Bij de uitreiking, die werd gehouden in AquaZoo, waren afgevaardigden van alle genomineerde uitjes uit de provincies aanwezig. De eerste prijs ging naar Attractiepark Duinen Zathe (Appelscha). De tweede plek was voor Puur Terschelling. Klik hier voor informatie.