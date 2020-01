Award Familiehotel 2020 gaat naar Preston Palace

Preston Palace is voor de zesde maal op rij uitgeroepen tot ‘Familiehotel van het Jaar’. Maar liefst 83% van de stemmers stemde op het Twentse all-inclusive resort. Om haar dankbaarheid te benadrukken doneert Preston Palace aan een goed doel dat zich inzet voor families, krijgen alle medewerkers een cadeau en een gelukkige stemmer een mooie prijs.

Vakkundige jury

De ‘Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Awards’-vakjury beoordeelde de wijze waarop Preston Palace inspeelt op de wensen van kinderen en hun familie. Daarbij werd onder andere gelet op het inlevingsvermogen in de doelgroep en de waarborging van de kwaliteit, de originaliteit en variatie van het activiteitenprogramma, gericht op zowel het kind als het hele gezin. De vakjury bestaat uit Frank Oostdam (directeur-voorzitter ANVR), Theo de Reus (Hoofdredacteur TravMagazine) en Marlotte Lubbers (directeur Kids Vakantiegids). Families kiezen specifiek voor een verblijf in Preston Palace omdat het een royaal en kwalitatief goed all-inclusive aanbod heeft. Een subtropisch zwemparadijs, de indoor kermis met spannende attracties, prettige familiekamers, een unieke kinderkorting t/m 17 jaar (!), een vrolijk animatieteam met mascottes, alles onder één dak, de prima prijs-kwaliteitverhouding en de vernieuwingen zijn daarbij tevens redenen om massaal op Preston Palace te stemmen. Voor de directie is de Award naast een waardering ook een motivatie om te blijven vernieuwen. “De wens van onze gasten staat bij elke vernieuwing centraal. In 2020 staan wederom mooie projecten op de planning waarbij wij deze wensen verwachten te overtreffen”, aldus een trotse Carlo Slag, DGA Preston Palace. Het is beslist niet vanzelfsprekend dat Preston Palace deze prestigieuze prijs voor de zesde maal op rij wint, daarom doneert zij aan de Stichting Ambulance Wens Nederland. Dit goede doel vervult de laatste wensen van immobiele terminale patiënten en hun families. SAW doet dat met 270 medisch geschoolde vrijwilligers en speciaal ontworpen ambulances. Deze donatie is een oprechte waardering voor hun belangeloze inzet. “Alle Preston Palace medewerkers krijgen een cadeau. Samen dragen zij immers bij aan het succes van ons populaire all-inclusive resort en het welbevinden van onze gasten. De Award wordt aan alle medewerkers opgedragen. Zij hebben deze waardering echt verdiend!”, aldus Slag.