Vernieuwde Caravana vol activiteiten voor kampeerliefhebbers

Van 23 t/m 28 januari verandert het WTC Expo Leeuwarden in een wereld vol kampeermiddelen, vakantiebestemmingen en kampeeraccessoires tijdens Caravana. “Met een compleet vernieuwde uitstraling, meer dan 400 exposanten en een goed gevuld programma aan activiteiten en demonstraties is Caravana hét evenement dat je niet mag missen als kampeerliefhebber.” aldus beursmanager Emmy Dijkstra.

Activiteiten en demonstraties

Op Caravana kom je alles te weten over kampeertrends, vakantiebestemmingen en kampeermiddelen. Nieuw dit jaar is de presentatieruimte waar verschillende presentaties worden gegeven. NKC vertelt wat je allemaal moet weten bij het kopen van een camper en reisleiders van de ANWB nemen bezoekers mee in de wereld van kampeerreizen. Camp-to-Go presenteert de Camping van de Toekomst en de organisatie van Daktentfestival vertelt alles over kamperen met een daktent. Ook valt er een Pop-up tent te winnen door zo snel mogelijk een pop-up tent op te vouwen. Op diverse stands van deelnemers worden demonstraties gegeven. Isabella laat zien hoe je gemakkelijk een vouwwagen opzet, Aveco Verzekering geeft tips over het beladen van je caravan, Campwerk laat zien hoe je een daktent opzet, en nog veel meer! Altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe een camper rijdt? Maak dan een testrit met Veneboer Caravans & Campers in een Bürstner camper. Je bezoek aan Caravana vereeuwigen? Maak dan je eerste vakantiefoto met Caravanapost powered by Omapast.

Vele primeurs en noviteiten

Een echte kampeerder weet dat de markt nooit stilstaat en er voortdurend nieuwe gadgets en producten worden ontwikkeld. Op Caravana vind je dan ook vele noviteiten en primeurs. Dethleffs pronkt met haar Nomad welke is uitgeroepen tot Caravan van het jaar. ERIBA presenteert een nieuwe touring caravan, een extravagant stijlicoon met een unieke look. BeauEr toont een caravan die niets is wat het lijkt, namelijk een kleine caravan welke telescopisch uitschuift voor extra ruimte. Ook Veneboer Caravans & Campers neemt een niet eerder vertoonde primeur mee, deze wordt op Caravana onthuld. Bekijk deze en nog meer primeurs en noviteiten op Caravana. Kortom; Caravana pakt uit met caravan- en camperprimeurs, vouwwagens, (voor)tenten, kampeeraccessoires, ruim 200 campings uit heel Europa, de nieuwste trends op kampeergebied en presentaties & demonstraties. Caravana is van 23 t/m 28 januari iedere dag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Het volledige programma, de plattegrond en de online kaartverkoop vind je op www.caravana.eu