Kleurrijke start tulpenseizoen

Ruim 15.000 mensen kwamen af op Nationale Tulpendag, de officiële aftrap van het nieuwe tulpenseizoen. Op de Dam in Amsterdam hebben Nederlandse tulpenkwekers voor het negende jaar op rij een pluktuin aangelegd met 200.000 kleurrijke tulpen. Onder massale belangstelling van de internationale pers werd de tuin geopend door tulpenprinsesjes (wenskinderen) van Make-A-Wish Nederland. Daarna kon het aanwezige publiek gratis een bosje tulpen plukken.

Wereldfeest

Nationale Tulpendag is een initiatief van Nederlandse tulpenkwekers (TPN). Voorzitter Arjan Smit kijkt met trots terug: “Het evenement staat bol van vrolijkheid en saamhorigheid. Het thema was dit jaar dan ook ‘World of Colours’. Met onze kleurrijke tulpen willen we ieder mens blij maken. Ongeacht geslacht, geloof, geaardheid of nationaliteit.” Speciaal voor de 2020-editie van het evenement is samengewerkt met Make-A-Wish Nederland, die haar 30-jarig jubileum viert. Make-A-Wish International bestaat 40 jaar. Wenskinderen Zoé uit Purmerend, Femke uit Weesp en Evy uit Almere openden als prinsesjes samen met actrice Fockeline Ouwerkerk, ambassadeur van de stichting, de pluktuin. Smit: “We hebben de kinderen hopelijk een onvergetelijke dag bezorgd!” Op maandag 13 januari doopten de wenskinderen de nieuwe Make-A-Wish tulp met een intens rode bloemkleur.

Internationaal

Het tulpenevenement heeft inmiddels ook buiten Nederland navolging. De Belgen genoten voor het 3e jaar op rij van een pluktuin met 100.000 tulpen aangelegd op het Koningin Astridplein in Antwerpen. Het thema van het feest was ‘Suske & Wiske’. Deze stripfiguren vieren in 2020 hun 75ste verjaardag. In Duitsland is van 17 tot en met 26 januari 2020 een tulpentuin te bewonderen op de consumentenbeurs Grüne Woche in Berlijn. In de Verenigde Staten wordt Tulip Day gehouden op 7 maart 2020 in San Francisco.

Samenwerking

Het evenement op de Dam is mede mogelijk gemaakt door alle Nederlandse tulpenbroeiers; de tulpen voor de pluktuin in Amsterdam werden geprepareerd door A&P Flowers uit Andijk. Arjan Smit: “Het is geweldig dat er zoveel partijen vaak belangeloos hebben meegewerkt aan de Tulpendag. Veel dank ook aan de vele vrijwilligers die klaar stonden om de tuin op te bouwen en tot het eind bleven om de Dam weer keurig opgeruimd achter te laten.” Samenwerkingspartijen in 2020 waren Van Straalen de Vries, De Wit Transport, Varga-Beemster Transport, veredelaars Hybris, Remarkable, Vertuco, Holland Bolroy en No Limit, Gemeente Amsterdam en Keukenhof (geopend van 21 maart tot en met 10 mei 2020). Fotocredit: TPN/VidiPhoto