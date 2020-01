Horecava 2020 zorgt voor vernieuwing

Op de 64e editie van de Horecava was de hele horecawereld weer goed vertegenwoordigd de afgelopen vier dagen. De vele nieuwe initiatieven, waaronder The Coffee Stage, de werelden van het TrendLAB en het Start-upLAB met ruim 70 ondernemers waren goed bezocht. Veel aandacht was er voor duurzame thema’s als voedselverspilling, vegan, 0.0 dranken en het eten van de toekomst. Maar liefst 88% van de bezoekers is van mening dat het echt zien, voelen of proeven van producten of services hen helpt bij het maken van keuzes of plannen voor hun onderneming. Horecava vond plaats van 13 tot en met 16 januari in RAI Amsterdam. In totaal bezochten 75.000 foodservice professionals de nationale vakbeurs. Dit is een groei van ruim 6% ten opzichte van 2019. Het aantal bedrijven dat Horecava heeft bezocht is gestegen met 9%. Dit ligt in de lijn met het stijgende aantal horecaondernemers in Nederland.

Nieuw in schijnwerpers

Uit de reacties van de bezoekers blijkt dat de Horecava vooral geassocieerd wordt met ‘nieuw’: nieuwe producten, nieuwe ideeën, nieuwe contacten, nieuwe concepten en nieuwe ontwikkelingen die hen inspireren. Een greep uit de reacties: ‘De Horecava is een mooie spiegel voor je onderneming’. ‘Fijne middag gehad, leuke mensen ontmoet waarmee mogelijk zaken gedaan kan worden in de toekomst.’ ‘De Horecava laat zien dat werken in horeca meer is dan alleen een vak. De horeca is een lijfstijl en alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig op de Horecava.’

Horecava 2021

Horecava blijft door ontwikkelen en innoveren, zowel als fysiek evenement als online platform. De volgende Horecava vindt plaats van maandag 11 tot en met donderdag 15 januari 2021 in RAI Amsterdam, met een pop-up restaurant verzorgt door THE ENTOURAGE GROUP. Het online platform wordt in de eerste helft van 2020 gelanceerd. Klik hier voor informatie.