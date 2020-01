Beste accommodaties van Nederland bekendgemaakt

In de Jaarbeurs in Utrecht zijn de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Camping Reeëndal en vakantiehuis Landrijk de Reesprong zijn de grote winnaars van de avond. De Veluwse camping en het Overijsselse vakantiehuis ontvingen in 2019 de hoogste reviewcijfers en zijn tevens de beste accommodatie in hun regio. In totaal hebben meer dan 215.000 accommodaties uit acht verschillende accommodatietypen gestreden om de felbegeerde award. De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen en staan voor de waardering van vakantiegangers. Deze waardering is gebaseerd op reviews die op zoover.nl zijn geplaatst: in 2019 waren dit ruim 210.000 reviews. De Nederlandse accommodaties met de hoogste gemiddelde reviewcijfers over het jaar 2019 mochten tijdens de feestelijke uitreiking in Utrecht een Zoover Award in ontvangst nemen.

Overijsselse accommodaties meest gewaardeerd

Accommodaties in Overijssel doen het opvallend goed in vergelijking met de rest van Nederland. Maar liefst vier Overijsselse accommodaties gingen met de eerste prijs naar huis: vakantiepark De Wilde Roos, appartement De Huttert, vakantiehuis Landrijk de Reesprong, en Villapark Eureka.

Gouden en Platinum Zoover Award

De accommodaties die over heel 2019 gemiddeld een 9 of hoger scoorden kregen een Gouden Zoover Award. De top vijf van elk accommodatietype was voor de awardshow uitgenodigd en alleen de nummer één ging met de felbegeerde trofee naar huis. Ook de beste accommodaties van de Nederlandse regio’s ontvingen een prijs: de Zoover Award Platinum. Klik hier voor informatie.

Foto: Roy Beusker