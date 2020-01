Vakantiehuis in binnen- of buitenland blijft aantrekkelijke investering

ABN-AMRO is de eerste grote bank die de rente op spaargeld heeft verlaagd naar 0 procent. De kans bestaat dat andere banken zullen volgen. En de Nederlander? Die spaart gewoon door blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank. Daaronder bevinden zich ook spaarders die op zoek zullen gaan naar alternatieven om hun geld wel te kunnen laten renderen.

Vastgoed in de vorm van een tweede huis kan uitkomst bieden. Als investeringsobject met een aantrekkelijk rendement, of als een waardevast tweede thuis waar je zelf van kunt genieten. Tom van den Brink, exhibition manager Second Home: “We zien dat de markt voor vakantiewoningen in eigen land steeds krapper wordt, vooral vakantiewoningen in de kustgebieden zijn in trek. Maar ook landen als Spanje, Oostenrijk en Duitsland blijven favoriet en sinds kort winnen ook landen als Zuid-Afrika en Montenegro steeds meer aan populariteit. In die landen is de woningmarkt nog volop in ontwikkeling en dat biedt mogelijkheden voor Nederlandse kopers.”

De Second Home Beurs, die 25 en 26 januari in het MECC in Maastricht wordt gehouden, is dé plek voor geïnteresseerden die overwegen te investeren in een vakantiewoning. Jaarlijks bezoeken zo’n 15.000 mensen het evenement. Ook dit keer is er een uitgebreid programma; bezoekers kunnen diverse seminars verwachten op het gebied van juridische en belastingtechnische zaken, maar ook over beheer, verhuur en rendement. De Second Home beurs is zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor informatie en tickets, klik hier.