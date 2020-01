Vakantiepark Beekse Bergen gaat in zee met schoonmaakbedrijf CSU

Vakantiepark Beekse Bergen en CSU gaan samenwerken. De twee Brabantse ondernemingen tekenden woensdag 22 januari de overeenkomst. Het schoonmaakbedrijf gaat per 6 maart aan de slag op het park in Hilvarenbeek.

CSU is hiermee de hoofdleverancier voor alle parken van Libéma geworden, aangezien het al werkzaam is op het Safari Resort op Beekse Bergen en op Dierenbos in Vinkel. De onderneming met hoofdkantoor in Uden neemt alle schoonmakers op het vakantiepark over. Op een dag in het hoogseizoen zullen zo’n 200 medewerkers van CSU op de drie vakantieparken van Libéma aan het werk zijn.

Logische keuze

CSU is volgens Niels de Wildt, Divisiedirecteur Vakantieparken bij Libéma, een logische keuze voor Vakantiepark Beekse Bergen. “We werken al sinds de opening van het nabijgelegen Safari Resort met hen samen en dat gaat naar volle tevredenheid. Ook op Dierenbos zijn we blij met hun resultaten. De manier van werken van CSU sluit goed aan bij onze wensen en doelstelling op gebied van duurzaamheid en omgang met medewerkers. We verwachten dan ook dat CSU bij Vakantiepark Beekse Bergen ook de kwaliteit van de schoonmaak naar het volgende niveau zal brengen.” CSU, een van de toonaangevende ondernemingen in de branche, is met ruim 16.000 medewerkers een Nederlandse top 3 speler in schoonmaak. Het familiebedrijf is gecertificeerd met het OSB-Keurmerk, de CO2-prestatieladder en de PSO-Trede 3. In 2019 werd CSU voor het zesde jaar op rij gecertificeerd als ‘Top Employer Nederland’. De Wildt: “Ze hebben zo veel ervaring, we hebben echt een kennispartner binnengehaald.”

Op de foto: Van links naar rechts: Fabian van den Hurk (Districtsmanager CSU Leisure Services), Maikel Claassens (General Manager Vakantiepark Beekse Bergen), Niels de Wildt (Divisiedirecteur Vakantieparken Libéma), Gert Zoet (Businessunit Directeur CSU Zuid West)