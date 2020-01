Landgoed de Biestheuvel wint Gouden Zoover Award

Tijdens de vakantiebeurs in Utrecht is de Gouden Zoover Award in de categorie Vakantiehuizen uitgereikt aan Landgoed de Biestheuvel uit Hoogeloon. Gedurende het hele jaar 2019 zijn er reviews geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen om anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie. Landgoed de Biestheuvel behoort al 3 jaar op rij tot de beste accommodaties van het land. De consument beoordeelde Landgoed de Biestheuvel met een waarderingscijfer 9,3.“We zijn ontzettend blij met deze hoge waardering van onze gasten. We werken elke dag ontzettend hard om de beste service en kwaliteit te bieden en dan is het natuurlijk fantastisch dat dit wordt beloond met een Gouden Zoover Award, aldus Arjan Verhagen.”

