Miniworld Rotterdam wint Brons bij ANWB-verkiezing

Voor de zesde keer mocht Miniworld Rotterdam een prijs in ontvangst nemen bij de ANWB Eropuit-verkiezing van het ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’. Dit jaar is het een mooie derde plek geworden, een bronzen medaille dus! Al drie keer eerder won Miniworld goud en al twee keer brons. In alle jaren waarin de verkiezing is gehouden, stond Miniworld in de top 10. “Een team-effort om trots op te zijn!”, aldus Marc van Buren, directeur van Miniworld Rotterdam. Tamara Boelee (Marketing & Communicatie Manager) en Dido Geluk (Teamleider Modelatelier) namen vol trots de prijs in ontvangst. Avonturenboerderij Molenwaard werd eerste en het Mariniersmuseum tweede.

We willen iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk danken. “Elk jaar is het weer heel bijzonder om van onze bezoekers en fans deze blijk van waardering te krijgen”, aldus Tamara en Dido. “Daar doen wij het voor!” In oktober 2019 vierde Miniworld dat 12,5 jaar geleden de deuren voor het publiek voor het eerst opengingen. Inmiddels is de miniatuurwereld gegroeid naar ruim 800 m2, waarvan de laatste 100 zijn gereserveerd voor het volop in aanbouw zijnde nieuwe bouwdeel van Groot-Brittannië. Klik hier voor informatie.