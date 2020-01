Internationale campingwereld beloont ‘vader van de glampingtrend’

De Duitse ADAC, evenknie van de Nederlandse ANWB, reikte tijdens de Vakantiebeurs CMT 2020 in Stuttgart aan de Nederlandse Loek van de Loo de ‘Hall of Fame Award’ uit. Van de Loo ontving deze prijs van de ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, 20,8 miljoen leden) als eerbetoon aan zijn innovatieve en creatieve activiteiten binnen de internationale campingbranche. De jury prees in de 35 jaar dat Van de Loo actief is, zijn vooruitziende blik, zijn enterpreneurschap en zijn niet aflatende energie, waardoor vele vernieuwingen binnen de Europese campingbranche mogelijk zij ngeworden. Uwe Frers, directeur van ADAC Camping, die de prijs uitreikte, beschouwt Van de Loo als de vader van de Europese glampingtrend. “Door heel Europa stimuleerde hij campingeigenaren om tenten en caravans te vervangen voor luxe glampingaccommodaties.” Vacanceselect, de onderneming die Van de Loo startte in 1984, werd door Frers geroemd als een van de meest vooraanstaande internationale vakantiebedrijven. Ook introduceerde Van de Loo sinds 2008 vrijwel elk jaar unieke glampingaccommodaties. Frers wees daarnaast op Van de Loo’s digitale inspanningen: “Hij herkende als een van de eerste in Europa de digitale mogelijkheden voor de campingbranche en was voortrekker van online campingportals en het gebruik van social media richting de consument,” aldus Frers.

Dankbaar maar strijdvaardig

Van de Loo voelt zich trots, maar tegelijkertijd nog steeds heel strijdvaardig. “Ik ben de campingwereld heel dankbaar voor deze prijs. Ik hoop van harte dat campingeigenaren hun nek blijven uitsteken en blijven veranderen. De consument stelt steeds luxere eisen, is ook steeds grilliger in zijn keuzes. Alleen door te vernieuwen, kan de campingwereld de strijd aan met Airbnb’s, hotels en ‘verweg’-bestemmingen.” Zelf voegt Van de Loo daad bij het woord. Kort nadat hij zijn bedrijf Vacanceselect verkocht aan het Franse Vacalians (2018), richtte Van de Loo het (Italiaanse) glampingmerk Vacanze Col Cuore op. Dat bestaat nu uit drie glampingresorts, drie campingboutiques en een park residence, gelegen aan de Garda- en Idromeren en in de Toscane in het binnenland en aan de kust. Jongste loot aan de stam is glampingresort ‘Vallicella’, tussen het Italiaanse Pisa en Grosseto. Midden in een honderd jaar oude olijfboomgaard staan nu zo’n 180 luxe en stijlvolle glamping-accommodaties, die elk voldoen aan de hoogste glampingstandaard. Hier realiseerde Van de Loo zijn meest recente innovatie. Hij opende vorig jaar augustus de langste (130 meter) campingglijbaan van Italië. Klik hier voor informatie.

foto: Tweede van links, Loek van de Loo. Naast hem, rechts, Uwe Frers, directeur van ADAC Camping.