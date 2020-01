Luxe en comfort met innovatieve bungalow

Een luxe vakantiebungalow waarmee je het verschil maakt. Met de innovatieve POV worden er in de recreatiebranche grenzen verlegd op het gebied van design, beleving, comfort en duurzaamheid. De POV is een product van Buitink Technology in Duiven. De wereld van vakantiewoningen is over het algemeen redelijk behoudend. Alleen in het hogere segment willen vakantieparken zich graag onderscheiden met bijzondere overnachtingsmogelijkheden. De gloednieuwe POV past bij uitstek in een recreatiebranche van luxe en comfort waar de Glampings uit de grond schieten. Met de POV brengt Buitink Technology het begrip vakantiewoning naar een nieuw level. Voorzien van een uniek vormgegeven tweede huid biedt deze luxe accommodatie alles wat een verblijf zich maar kan wensen. De POV is uitgerust met een comfortabele toilet en douche, luchtverwarming en airco, een grote glazen pui en een ruim terras. Daarnaast is de accommodatie volledig geïsoleerd en het hele jaar door te gebruiken. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een innovatief modulair principe, kan er gevarieerd worden in oppervlakte. Van één enkele module van zo’n twaalf vierkante meter tot een volledig ingerichte accommodatie van ruim vijftig vierkante meter. Flexibel bouwen als nieuwe norm. Heel fraai is de mogelijkheid om de tweede huidgevel te bedrukken, waardoor je steeds weer een andere sfeer creëert: van een rustige natuurlijke print tot extraverte vormen en kleuren.

“De POV is de perfecte accommodatie voor de verhuurder die zijn gast extra luxe wil bieden”, zegt directeur Rienk de Vries van Buitink Technology. “Je biedt bestaande gasten niet alleen meer luxe, maar trekt hiermee ook gasten die gaan voor de luxe van een hotel.”

Buitink Technology is producent van innovatieve producten op het gebied van industrie en architectuur en de toepassing van flexibele kunststoffen zoals zeildoek en folie. De POV is niet alleen geschikt voor de recreatiemarkt, maar kan ook ingezet worden als kantoor of praktijkruimte. Daarnaast is de overkapping los in te zetten als terrasoverkapping of droogloop. Klik hier voor informatie.