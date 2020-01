60e jubileum editie Caravana succesvol

Van 23 t/m 28 januari heeft Caravana haar 60e jubileum feestelijk gevierd samen met duizenden kampeerliefhebbers in het WTC Expo te Leeuwarden. Met opnieuw een opkomst van ruim 43.500 bezoekers uit heel Nederland spreekt de organisatie van een succesvolle jubileum editie.

Nieuwe uitstraling goed ontvangen

De 60e editie van Caravana werd afgetrapt met een compleet vernieuwd campagnebeeld en een nieuw beursteam. Op de beursvloer vertaalde dit zich naar een nieuwe indeling en uitstraling met veel sfeer en beleving welke goed is ontvangen door zowel bezoekers als deelnemers. “We hebben veel positieve reacties ontvangen op de nieuwe indeling van Caravana. De algehele uitstraling werd als professioneel ervaren en de aankleding zorgde voor een ware kampeerbeleving in de beurshallen” vertelt beursmanager Emmy Dijkstra.

Bezoekers en deelnemers dragen bij aan succes

De beursorganisatie is tevreden over het type bezoekers. “De bezoekers kwamen gericht naar de Caravana om de nieuwste kampeermiddelen te ontdekken en dé perfecte vakantiebestemming te vinden. Ze werden dan ook verrast met de vele primeurs en noviteiten op het gebied van kamperen en meer dan 200 campings uit heel Europa” aldus beursmanager Emmy Dijkstra. “Naast de bezoekers hebben ook de deelnemers bijgedragen aan het succes van Caravana. Vele deelnemers hebben uitgepakt dit jaar en dit is zeker niet onopgemerkt gebleven. Het was voor de bezoekers dan ook best lastig om de mooiste stand van het jaar te kiezen. Deze prijs is uiteindelijk gewonnen door Haaks Campers”.

Activiteiten en demonstraties

Naast het opdoen van veel inspiratie en je ogen uitkijken, konden bezoekers dit jaar ook aansluiten bij presentaties en demonstraties. In de nieuwe presentatieruimte gaven NKC, ANWB, Camp-to-Go en Daktentfestival diverse presentaties. Bezoekers konden daarnaast een Pop-up tent winnen door zo snel mogelijk een pop-up tent op te vouwen. Caravana was ook zichtbaar buiten het beurscomplex door de bestickerde Bürstner Camper waarmee vele bezoekers een testrit hebben gemaakt in Leeuwarden en omstreken.

Caravana 2021

De beursorganisatie kijkt zeer tevreden terug op de 60e editie Caravana en noemt dit een startpunt van een nieuwe koers waarbij de kampeerbeleving en de wens van de bezoekers centraal staat. De eerste geïnteresseerde deelnemers voor 2021 hebben zich al gemeld en de organisatie staat alweer in de startblokken. De volgende editie zal op donderdag 21 januari 2021 van start gaan. Klik hier voor informatie.