North Sea Building Scheveningen wordt Fletcher hotel

Het voormalige kantoorpand, dat op slechts 100 meter van het strand van Scheveningen ligt, wordt door hotelketen Fletcher Hotels volledig getransformeerd tot luxe hotel met maar liefst 120 kamers. Het markante kantoorgebouw dat centraal ligt in de populaire badplaats, tegenover het Kurhaus, Holland Casino Scheveningen, de Palace Promenade en achter het AFAS Circustheater, wordt daarmee een fraaie toevoeging aan de reeks unieke Fletcher hotels in Nederland. De verbouwing is inmiddels in volle gang, de verwachting is dat het hotel medio juli 2020 haar deuren zal openen.

Van kantoor naar hotel

Het kantoorpand ‘North Sea Building’ te Scheveningen zal door Fletcher Hotels, de komende maanden volledig getransformeerd worden naar een luxe hotel, dat de naam Fletcher Hotel-Restaurant Scheveningen krijgt. “Wij zijn erg verheugd dat het is gelukt. Fletcher Hotels hoort natuurlijk in de mooiste badplaats van ons land; Scheveningen. De locatie is geweldig. Op loopafstand van het AFAS Circustheater, Holland Casino, het strand, de boulevard en de Scheveningse Pier. Omdat het om een transformatie gaat van een prachtig kantoorgebouw hebben we de mogelijkheid om een volledig nieuw luxe 4-sterren hotel te bouwen waarbij de meeste kamers en suites een waanzinnig uitzicht krijgen op zee.” vertelt Rob Hermans – CEO Fletcher Hotels. “We zijn inmiddels van start gegaan met de verbouwing en de verwachting is dat de eerste fase medio juli geopend zal worden”. Het hotel zal beschikken over 120 comfortabele hotelkamers, 12 zeer royale suites met uitzicht op het strand en 4 mindervalide kamers. Ook zal het hotel beschikken over een sfeervol à la carte restaurant met open keuken en een gezellige hotelbar. Het hotel is volledig gericht op leisure gasten en zal worden opgeleverd in twee fases.

Centraal en veelzijdig

Het nieuwe Scheveningse hotel heeft een goede bereikbaarheid zowel met de auto als het openbaar vervoer, de tram en bus stoppen letterlijk voor de deur. Er is een parkeergarage gevestigd direct naast het hotel. In slechts 3 minuten, lopen gasten het strand op. Daarnaast is er in de omgeving veel te beleven voor de hotelgasten; het AFAS Circustheater ligt achter het hotel, Holland Casino Scheveningen, Bioscoop Pathé en de winkel Promenade aan de overzijde van de weg, maar ook Sea Life en het nieuwe Lego Discovery Center dat in mei open gaat, liggen op steenworp afstand. In slechts 15 minuten zit je in het bruisende centrum van Den Haag.