Rust: meest gastvriendelijke bestemming van Duitsland

Booking.com heeft voor de achtste keer de Guest Review Awards vergeven. Niet alleen accommodaties maakten kans op zo’n award, voor de tweede keer werden ook overzichten gepresenteerd van de meest gastvriendelijke plaatsen per land. In Duitsland eindigde Rust, de thuishaven van Europa-Park, opnieuw op de eerste plaats, nog vóór andere toeristische plaatsen en grote steden als Berlijn, Hamburg en München. Op het boekingsplatform Booking.com worden iedere 24 uur meer dan 1,5 miljoen overnachtingen geboekt. Gasten krijgen na hun verblijf een uitnodiging een review achter te laten. Eens per jaar maakt Booking.com hiervan een overzicht. Accommodaties maken dan kans op een Guest Review Award, maar nu worden ook bestemmingen in het zonnetje gezet. Van alle Duitse bestemmingen kregen in het plaatsje Rust relatief de meeste accommodaties een positieve beoordeling.Rust is een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Het voormalige vissersdorpje telt zo’n 4.500 inwoners. In de gemeente is ook het grootste attractiepark van Duitsland gevestigd. Europa-Park telt zelf zes themahotels en een Camp Resort. Roland Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park: “Deze bijzondere uitslag onderstreept het uitstekende aanbod aan overnachtingsmogelijkheden in Rust. Met het nieuwe waterpark Rulantica dat we eind november 2019 hebben geopend zal deze regio nog attractiever worden. We vertrouwen erop dat de uitbreiding van ons resort ook in de toekomst zal bijdragen aan dit succes.”

Europa-Park kent een winter- en een zomeropenstelling. De zomeropening start op 28 maart 2020 en duurt t/m 8 november 2020. In de zomer zijn er weer een aantal nieuwe attracties en shows, waaronder de geheel vernieuwde familie-attractie ‘Piraten in Batavia’ en de nieuwe parade ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum. ‘Rulantica’ is het gehele jaar geopend. Klik hier voor informatie.