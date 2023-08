Nederlander boekt deze zomer opvallend vaak last minute vakantie

Nederlanders boeken massaal last minute vakanties. Afgelopen juni was er dan ook een flinke piek te zien als het gaat om het boeken van vakanties voor juli en augustus. Bijna 40% van de vakanties voor juli werden zelfs pas in juni geboekt. Dit komt naar voren uit interne data van TrustDeals.

Het couponplatform maakte een analyse van de interne data om het boekingsgedrag van Nederlanders te peilen. Opvallend is dat bijna 40% van de boekingen voor juli pas werden gedaan in juni. Ook werd ruim 20 procent van de boekingen voor augustus pas in juni geboekt.

Goof Lukken, expert op het gebied van toerisme en vrije tijd van de Breda University, heeft hier een verklaring voor. “De grootste reden komt eigenlijk voort uit de corona periode. We wachten langer af uit angst voor annulering”, legt Lukken uit. “Daarnaast hebben we steeds meer te maken met noodweer, bosbranden en chaos op bijvoorbeeld Schiphol. Dit zijn allemaal factoren die ons beïnvloeden in het maken van keuzes. En hoe langer er wordt gewacht met boeken, hoe meer zekerheid.”

Niet ver van huis

Nederlandse bestemmingen zijn en blijven populair, blijkt uit de analyse. Veel Nederlandse reizigers kiezen er dit jaar voor om in de zomer in eigen land te blijven. Ditzelfde is ook te zien bij Duitse en Franse vakantiegangers. Ook zij boeken de meeste vakanties deze zomer het meest in eigen land. “Het is opvallend, want eerder zagen we deze piek met binnenlandse tripjes vooral aan het einde van de zomer”, zegt Lukken. “Zeker als het weer nog zomers is, bijvoorbeeld in september. Dan kiezen veel Nederlanders vaak na de echte zomer nog voor een weekendje of een midweekje weg in eigen land.”

Naar de zon

Frankrijk is de grote winnaar als het gaat om buitenlandse vakantiebestemmingen. Met zijn prachtige lavendelvelden, heerlijke kazen en nog betere wijn is Frankrijk een favoriete keuze onder de Nederlandse vakantiegangers. Spanje en België volgen Frankrijk op de voet als het gaat om meest populaire buitenlandse bestemming voor Nederlanders.

