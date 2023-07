Vliegende start voor Recreatie Next Level: helft van beursvloer al volgeboekt

De inschrijvingen voor het nieuwe event Recreatie Next Level verlopen voorspoeding. De helft van de beursvloer voor het nieuwe event in Evenementenhal Gorinchem op 24 en 25 januari 2024 is in no time al voor de helft volgeboekt.

Met nog meer dan zes maanden te gaan tot het kennis- en netwerkevent gaat plaatsvinden, hebben de deelnemers in groten getale gereageerd en hun interesse getoond om deel te nemen aan Recreatie Next Level. “De enorme belangstelling toont de relevantie en aantrekkingskracht van het nieuwe tweedaagse event voor professionals en bedrijven in de recreatiebranche”, zegt Kristel Stötefalk namens Recreatie Next Level.

Recreatie Next Level is gelanceerd door de organisatie van de vakbeurs voor de recreatiebranche: Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg. Recreatie Next Level is een extra toevoeging naast de Recreatie Vakbeurs, om ook ondernemers uit met name Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, Limburg en België te bereiken.

“Het is fantastisch om te zien hoeveel belangstelling er is voor Recreatie Next Level”, zegt Stötefalk. “Het feit dat we al de helft van de beursvloer hebben gevuld in zo’n korte periode, is een duidelijke indicatie van de waarde en impact die dit evenement zal hebben. We zijn ervan overtuigd dat het een uitstekende gelegenheid zal bieden voor bedrijven om hun merk te versterken, nieuwe partnerschappen aan te gaan en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector.”

Recreatie Next Level zal plaatsvinden op 25 en 25 januari 2024 in Evenementenhal Gorinchem, Next Level. Voor meer informatie over Recreatie Next Level en hoe deelgenomen kan worden is te vinden op: www.recreatie-nextlevel.nl.