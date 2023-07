Duitslands langste hangbrug “Skywalk” voor wandelaars is klaar

Na een planning van vele jaren en enkele vertragingen vanwege het weer tijdens de bouw liep de eindspurt beter dan verwacht. De “Skywalk Willingen”, de langste hangbrug voor wandelaars in Duitsland, werd zaterdag 1 juli 2023 officieel geopend. De 665 meter lange brug in Tibetaanse stijl verloopt van bergtop naar bergtop en geeft indrukwekkende vergezichten prijs.

Natuur, landschap en cultuur

De perfecte start op de Skywalk biedt de Ettelsberg, de huisberg van Willingen, met zijn reusachtige oppervlakte aan beschermde hoogheide. Een klein wandelpad voert daar overheen naar de Skywalk. Omgeven door loofbomen beleven de bezoekers tijdens de eerste meters op de brug de natuur van zeer dichtbij. In het middelste een derde deel wint de brug sterk aan hoogte en biedt hij kilometers ver het vrije uitzicht over het bergachtige landschap van de streek Upland en dat alles, terwijl de bezoekers 100 meter boven het zogeheten Strycktal zweven. Uit een totaal nieuw perspectief is ook de beroemde Mühlenkopf-schans te herkennen. Van dichtbij zijn de details van de springschans te onderscheiden: ruimte voor de dames en heren die springen, de aanloop, de afsprong en de tribunes voor de toeschouwers. Er is weinig fantasie voor nodig om zich voor te stellen hoe het er in de winter in deze “heksenketel” aan toe gaat. Zelfs in de zomer meent de bezoeker er nog de aanmoedigingen uit duizenden kelen te horen en de schittering van het gewonnen eremetaal te zien.

Natuurbescherming en perfecte inbedding in de omgeving

De Skywalk is in de zogeheten Tibetaanse stijl gebouwd. De hangbrug heeft geen hoog oprijzende elementen of steunen en schommelt daarom vrij boven het dal, zonder naar beneden verlopende verankeringskabels. Dat garandeert een onbeperkt zicht op een fantastisch panorama hoog boven de diepgroene bossen en blauw glinsterende bergketens en houdt daarnaast de natuur onder de brug vrij van pijlers en steunen. Als hangbrug in Tibetaanse stijl zonder verankeringskabels is de Skywalk zelfs de langste ter wereld in zijn soort. De wandeling over de licht bewegende brug hoog boven een van de mooiste dalen van Willingen is een echt avontuur.

De ingreep in de natuur en het landschap is slechts minimaal, dat was vanaf het allereerste begin duidelijk. De Mühlenkopf-springschans aan de noordoostelijke zijde van de brug is namelijk niet alleen een top-bezienswaardigheid. De daar aanwezige infrastructuur kan namelijk ook buiten de perioden van de wereldcup-wedstrijden skispringen worden gebruikt en behoefde niet nieuw te worden aangelegd. De toegangen naar de brug zijn attractief vormgegeven met informatie over de plaatselijke flora en fauna en de geschiedenis van de Mühlenkopf-springschans.

Aanvulling op het toch al grote toeristische aanbod

De exploitanten hebben eerst nagedacht over het stuwmeer Diemelsee als plaats voor de Skywalk. Maar uiteindelijk was het in 2018 duidelijk: de Skywalk moest zijn plaats krijgen in het Upland. Naast de vele actieve outdoor-mogelijkheden heeft Willingen er met deze hangbrug nog een bijzondere attractie bij. “Van de ongeveer 350.000 overnachtingsgasten per jaar zal ongeveer een derde van hen de Skywalk Willingen willen verkennen”, zo denkt Arndt Brüne van de groep investeerders. Daarbij komen de dagtoeristen, waarvan eveneens het grootste deel de Skywalk Willingen zal bezoeken. De exploitanten rekenen in totaal op 100.000 bezoekers per jaar.

Hoogste veiligheid bij gelijktijdige avonturenfeeling

Het is een echt avontuur om over de licht bewegende hangbrug te wandelen en de adembenemende hoogte te beleven. Het is goed te weten, dat de veiligheidsstandaarden hoog zijn. Niet meer dan 750 bezoekers tegelijk mogen op de Skywalk wandelen. Dat wordt digitaal geregistreerd. Is dat aantal bereikt, dan stopt de uitgifte van de tickets vooreerst. Weliswaar gaat de brug dicht bij het invallen van de schemering, maar om in iedere situatie de veiligheid bij daglicht te verhogen, zijn de leuningen verlicht. Dat gebeurt met een insectenvriendelijke verlichting, zodat hun leefomgeving niet wordt verstoord. Weerstations registreren doorlopend de windsnelheden, het licht en de neerslaghoeveelheden. Bij weinig wind schommelt de brug nauwelijks merkbaar. Is de wind te sterk, dan wordt de Skywalk om veiligheidsmaatregelen gesloten. Eveneens om veiligheidsredenen mogen geen fietsen, kinderwagens, rolstoelen en huisdieren op de 1,30 meter brede hangbrug. Er wordt nagedacht over avonden waarop in één richting over de brug kan worden gewandeld om zo ook mensen met een beperking in staat te stellen dit avontuur te beleven.

Al tijdens de bouw een attractie

Het duurde drie jaar vanaf het idee via de voorbereiding tot aan de verlening van diverse vergunningen. Er volgden proefboringen en geologische rapporten tot de bouw januari 2022 eindelijk kon starten. Al in augustus vorig jaar begon het spectaculaire trekken van de stalen kabels. Bijna drie kilometer kabel moest worden getrokken van de Mühlenkopf naar de Musenberg en dat over een lengte van 665 meter en op een adembenemende hoogte. Eén voor één werden de kabels via een speciaal gebouwde kabelbrug steeds verder naar de tegenoverliggende berg gebracht. Dat maakte de Skywalk al tijdens de bouw tot een echte attractie en dat alles trok vele bezoekers. Ze konden de hangbrug al tijdens zijn “groei” bekijken.

Toen groeide de hoop op de opening van de Skywalk in de afgelopen herfst of winter. Maar de vroege winterinval zette een streep door deze plannen. Pas in april 2023 konden de werkzaamheden worden hervat. In die tijd werden de brugplaten en leuningen aangebracht en daarna de totale digitale techniek.

Openingstijden: 9.00 uur tot het invallen van de schemering (in de zomer ca. 21.00 uur)

Prijzen: 11,00 euro voor volwassenen, 8,50 euro voor kinderen (6-15 jaar)

Ticketverkoop:

Ticketshop onder www.skywalk-willingen.de

Aan de ingangen bevinden zich automaten die geen geld, maar uitsluitend EC-kaarten accepteren.

Verkoop bij door personen bemande kassa’s: Mühlenkopfschanze, K1 Sesselbahn en aan de Ettelsberg gondelbaan. Aanvullend: Graf Stolberg Hütte, Café Aufwind, Tourist-Information Willingen, Tourist-Information Usseln, Rewe Markt in Willingen, Hochheidehütte in Niedersfeld. (hou rekening met de verschillende openingstijden)

Gereduceerde tickets (gezins- en groepstickets) zijn alleen aan de automaten verkrijgbaar!

Voor verdere informatie: www.skywalk-willingen.de