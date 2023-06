Natuurvakantie bij Center Parcs extra populair dit zomerseizoen

Nog maar één week te gaan en dan kunnen de eerste Nederlanders alweer genieten van hun zomervakantie. Voor steeds meer families en vriendengroepen betekent dit een vakantie in eigen land, midden in de natuur bij Center Parcs.

Die keuze wordt weer steeds eerder gemaakt, zo ligt dit jaar het percentage vroegboekingen voor de zomervakantie 10 procent hoger dan in de jaren voor corona. Met een vernieuwd Summer Hotspot programma waarbij samen genieten in de natuur centraal staat, zijn de 27 Europese Center Parcs parken helemaal klaar voor de zomer.

Nu de zomer is begonnen, verlangen we er allemaal naar om lekker naar buiten te gaan en samen te genieten van een heerlijke zomer. De natuur staat in volle bloei en de warme zon lokt ons al vroeg naar buiten. Center Parcs wil iedereen hier meer van laten genieten met haar Summer Hotspot: dé plek voor allerlei zomerse activiteiten rond het water en de natuur. Met een zomerbioscoop in de openlucht, verrassende workshops buiten en heerlijke tochten in de omgeving. Het uitgebreid pakket vol spannende activiteiten in de buitenlucht, sluit aan bij de groene strategie van Center Parcs, waarbij de natuur centraal staat.

Piek in vroegboekingen

Het corona-effect, waarbij pas heel last minute werd beslist over de vakantie, lijkt definitief voorbij. Dit voorseizoen kwamen bij Center Parcs zelfs meer vroegboekingen binnen dan vóór corona; de parken ontvingen tussen 5 en 10 procent meer reserveringen. Ook rijden vakantiegangers weer vaker de grens over naar parken in België, Duitsland en Frankrijk. Tegelijkertijd verwelkomen de Nederlandse parken weer vaker buitenlandse gasten en worden er steeds meer lange verblijven geboekt. “Ook in andere seizoenen weten steeds meer vakantiegangers de weg naar onze vakantieparken goed te vinden. Niet eerder hebben we zo veel boekingen ontvangen als in de afgelopen zes maanden,” vertelt Mark Giethoorn, directeur van Center Parcs Nederland. “Zo winnen vakanties in eigen land aan populariteit, terwijl ook nieuwe doelgroepen Center Parcs ontdekken, zoals vriendengroepen met of zonder kinderen en ouderen.” Ondanks de boekingsvoorsprong loopt het last-minute seizoen inmiddels goed door: “voor late beslissers is er zeker nog plek, de keuze voor verschillende cottagetypes is inmiddels wel beperketer aan het worden” besluit Giethoorn.



Klaar voor de zomer

Volgens Giethoorn is de populariteit van een zomervakantie bij Center Parcs geheel begrijpelijk: “Er is geen betere plek om van de zomer te genieten dan in de natuur en daarom kunnen onze gasten ook deze zomer weer terecht in de Summer Hotspots van Center Parcs. Op deze zomerse plekken midden in de natuur worden tijdens de zomermaanden nog meer buitenactiviteiten aangeboden”, laat Giethoorn weten. “Net als vorig jaar hebben we in al onze parken een speciaal zomeraanbod met een verscheidenheid aan zomerse activiteiten samengesteld, waarvan onze zomergasten in de buitenlucht kunnen genieten en nieuwe zomerherinneringen kunnen maken. Bovendien hebben we allerlei leuke extra activiteiten aan ons zomeraanbod toegevoegd, met een focus op de buitenlucht en natuur.”

Dit kunnen gasten verwachten in de Summer Hotspot

Op alle 27 parken van Center Parcs is de Summer Hotspot het bruisende centrum van vele zomerse buitenactiviteiten. Zo kun je buiten terecht in een mooi aangeklede beachbar met een terras onder een tent en sfeerverlichting, waar je kunt relaxen in een zitzak of in je strandstoel kunt genieten van een snack of een drankje. Vakantievierders kunnen er terecht voor extra veelal gratis activiteiten, zoals extra sportmogelijkheden en entertainment, in de beleving van een zomerse festivalsfeer. Er wordt van alles georganiseerd: van zomerconcerten tot outdoor sporttoernooien. Daarnaast kunnen filmliefhebbers hun hart ophalen in het Summer Outdoor Theater (aanwezig op bijna alle parken van Center Parcs in Nederland). Verschillende keren per week worden hier op diverse tijdstippen bekende familiefilms vertoond, midden in de groene omgeving van de parken.

Nieuwe activiteiten voor kinderen

Met zoveel activiteiten per park hoeft niemand zich deze zomer te vervelen. Bovendien heeft Center Parcs een aantal nieuwe activiteiten aan het zomeraanbod toegevoegd. Zo kunnen kinderen met loep en verrekijker in hun uitrusting op expeditie om naar natuurschatten te speuren, zich uitleven tijdens een kleiworkshop, zelf een verrekijker maken om de mooiste vlinders en vogels te spotten of hun eigen ijsthee maken met zelf geplukte kruiden.

Zomers aanbod per park

Per park wordt op maat invulling gegeven aan de Summer Hotspot. Zo staan ook deze zomer tal van activiteiten op het programma*:

Nature Treasures expedition : een actieve ervaring waar wordt gezocht naar de meest oplettende van de groep. Degene die als eerste alle dieren, insecten, planten en andere natuurlijke materialen vindt heeft de meeste natuurkennis van iedereen.

: een actieve ervaring waar wordt gezocht naar de meest oplettende van de groep. Degene die als eerste alle dieren, insecten, planten en andere natuurlijke materialen vindt heeft de meeste natuurkennis van iedereen. Summer Cinema : een buitenbioscoop waar meerdere keren in de week films vertoond worden. Hier kan je genieten van je favoriete films middenin de groene omgeving.

: een buitenbioscoop waar meerdere keren in de week films vertoond worden. Hier kan je genieten van je favoriete films middenin de groene omgeving. Duurzame natuur workshops : tijdens speciale zomerworkshops kunnen kinderen niet alleen van alles leren, maar ook kennismaken met activiteiten over het thema natuur. Zo is organiseert het park een creatieve kleiworkshop, kan er ijsthee worden gemaakt met verse kruiden, en kunnen kinderen hun eigen echte verrekijker maken.

: tijdens speciale zomerworkshops kunnen kinderen niet alleen van alles leren, maar ook kennismaken met activiteiten over het thema natuur. Zo is organiseert het park een creatieve kleiworkshop, kan er ijsthee worden gemaakt met verse kruiden, en kunnen kinderen hun eigen echte verrekijker maken. Aqua & Water Games : Het is mogelijk om deel te nemen aan verschillende gratis sportactiviteiten. Extra speciaal en geschikt voor de zomermaanden, zijn de waterspellen. Zo koel je lekker af tijdens een watergevecht, of geniet je van de omgeving tijdens het paddle boarden en fly boarden.

: Het is mogelijk om deel te nemen aan verschillende gratis sportactiviteiten. Extra speciaal en geschikt voor de zomermaanden, zijn de waterspellen. Zo koel je lekker af tijdens een watergevecht, of geniet je van de omgeving tijdens het paddle boarden en fly boarden. Get fit : tijdens het Get Fit-programma kunnen gasten zich opgeven voor een verkwikkende ochtend work-out. Zo start je de dag vol energie.

: tijdens het Get Fit-programma kunnen gasten zich opgeven voor een verkwikkende ochtend work-out. Zo start je de dag vol energie. Kinderdisco: jonge dansfanaten kunnen losgaan en lekker swingen in de Kinderdisco.

*Het aanbod kan per park verschillen. Bekijk de website voor het aanbod per park en de data waarop de activiteiten plaatsvinden.