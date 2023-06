Private-equityfondsen en de rentestijging: Een onverwachte uitdaging

KKR & Co, Platinum Equity en Clayton Dubilier & Rice, bekende namen in de private-equitywereld, hebben de rekening gepresenteerd gekregen voor hun gebrek aan voorbereiding. Veel private-equityfondsen hadden niet verwacht dat centrale banken de rente zo sterk zouden verhogen en hebben verzuimd om afdekkingsconstructies op te zetten om bedrijven te beschermen tegen de stijgende rentekosten. Hierdoor zijn bedrijven nu kwetsbaar geworden, met rentelasten die in sommige gevallen meer dan verdubbeld zijn.

De impact van de rentestijgingen kan desastreus zijn voor honderden, zo niet duizenden bedrijven. Dit heeft niet alleen gevolgen voor investeerders die enorme verliezen dreigen te lijden en werknemers van wie de banen op het spel staan, maar ook voor de wereldeconomie als geheel, die kan ontsporen door een opeenstapeling van faillissementen.

De huidige situatie laat zien hoe zelfs de slimste koppen op Wall Street, inclusief bankdirecteuren, handelaren en economen, zich hebben vergist in de snel stijgende inflatie en niet hadden verwacht dat centrale banken wereldwijd zo hard zouden ingrijpen om deze onder controle te krijgen. Het is ook een tegenvaller voor private-equityfondsen, die de afgelopen tien jaar hebben geprofiteerd van het overvloedige goedkope geld van centrale banken om recordaantallen overnames te financieren.

Naast de stijgende rente hebben bedrijven die eigendom zijn van private equity ook te maken met looninflatie, hoge energiekosten en verstoorde toeleveringsketens. Nu worden ze ook nog eens geconfronteerd met de schuldenlast die hun private-equity-eigenaren op hen hebben gelegd.

De gevolgen van het gebrek aan afdekking van renterisico’s worden steeds duidelijker. Bedrijven komen erachter dat het nu veel duurder is om renterisico af te dekken dan toen de rente historisch laag was. Veel bedrijven hebben dit risico niet serieus genomen en beschouwden afdekking als verspilling van tijd en geld. Nu blijken ze kwetsbaar te zijn en worden ze geconfronteerd met de gevolgen van hun nalatigheid.

Analisten waarschuwen voor een golf van faillissementen van bedrijven met niet-afgedekte leningen die niet genoeg verdienen om de stijgende rentekosten bij te benen. Dit kan leiden tot het herfinancieren van schulden of het aankloppen bij private-equity-eigenaren.