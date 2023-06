Siblu Villages neemt Camping De Lente van Drenthe over om marktpositie in Nederland te versterken

De Franse exploitant van vakantieparken, Siblu Villages, heeft Camping De Lente van Drenthe overgenomen van eigenaren Marjolein Vos en Roger Langenbach. Met deze acquisitie exploiteert Siblu nu vijf campings in Nederland, naast de 29 bestemmingen in Frankrijk. De partijen hebben het nieuws vrijdag bekendgemaakt zonder financiële details te onthullen.

Siblu Villages heeft de ambitie om de komende jaren sterk te groeien in Nederland en wil via overnames zijn marktpositie versterken. Camping De Lente van Drenthe heeft 311 standplaatsen en is gelegen in Boswachterij Gieten-Borger, bij het recreatiemeer Gasselterveld.

Sinds 2019 is Siblu Villages in handen van het private-equityhuis Naxicap Partners. De Europese campingmarkt ondergaat momenteel een consolidatieslag. Naast kleine familiebedrijven en gemeentelijke campings spelen voornamelijk Franse campingbedrijven, gefinancierd door private equity, een steeds belangrijkere rol. Ook groepen zoals Capfun, de Sandaya Group en European Camping Group zijn actief op zoek naar geschikte accommodaties en hebben al sterke posities opgebouwd in Europa.

