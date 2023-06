Samenwerking tussen YALA Luxury Canvas Lodges en Ticra Outdoor: De ultieme luxe vakantiebeleving

YALA Luxury Canvas Lodges en Ticra Outdoor zijn verheugd om hun nieuwe samenwerkingsverband aan te kondigen. Door de combinatie van YALA’s safaritenten en glamping lodges met Ticra’s wellness- en outdoorproducten, wordt een ongeëvenaarde luxe vakantiebeleving gecreëerd.

Als gerenommeerde experts op het gebied van glamping, hebben zowel YALA als Ticra hun sporen verdiend in de zakelijke markt van recreatie en toerisme. Talrijke campings en vakantieparken in heel Europa hebben al de weg gevonden naar het uitgebreide wellness- en outdooraanbod van Ticra, evenals naar de kwalitatieve glampingtenten van YALA.

Deze samenwerking bundelt de krachten van twee vooraanstaande spelers in de sector, waardoor klanten kunnen profiteren van een breed scala aan hoogwaardige faciliteiten en services. Of het nu gaat om de luxe accommodaties van YALA, met hun stijlvolle ontwerpen en comfortabele voorzieningen, of de wellness- en outdoorproducten van Ticra, die ontworpen zijn om gasten een ultieme ontspanningservaring te bieden, deze nieuwe partnership streeft naar niets minder dan excellentie.

De combinatie van YALA’s luxueuze canvas lodges en Ticra’s hoogwaardige wellness- en outdoorproducten zal ongetwijfeld zorgen voor een onvergetelijke vakantie-ervaring voor reizigers die op zoek zijn naar luxe en comfort. Of het nu gaat om een ontspannen verblijf midden in de natuur of om avontuurlijke activiteiten in de buitenlucht, deze samenwerking garandeert een naadloze integratie van de beste elementen van glamping en wellness.

Met hun gedeelde visie en toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid zijn YALA en Ticra vastbesloten om een nieuwe standaard te stellen voor luxueuze vakantie-ervaringen. Samen streven ze ernaar om elke gast een onvergetelijk verblijf te bieden, waarbij elk detail zorgvuldig is overwogen en de hoogste normen worden gehandhaafd.

De toekomst ziet er veelbelovend uit voor deze bloeiende samenwerking tussen YALA Luxury Canvas Lodges en Ticra Outdoor. Beide bedrijven kijken ernaar uit om gezamenlijk nieuwe hoogten te bereiken en een ongeëvenaarde luxe vakantiebeleving te creëren voor reizigers over de hele wereld.

Uitbreiding van het artikel: Verder inzicht in de samenwerking

Mindert Rumpff, mede-eigenaar van Ticra Outdoor, geeft meer toelichting op de samenwerking: “In de afgelopen jaren hebben we ons steeds meer gericht op de glampingmarkt met onze veelzijdige camping pods, barrels en Finse kota’s. Door nu samen te werken met YALA laten we de krachtige combinatie zien van onze wellness- en outdoorproducten in samenhang met glampingtenten en pods.”

“Ondernemers die hun glamping accommodaties upgraden met wellness- en outdoorproducten bieden hun gasten een complete luxe vakantiebeleving aan. Hierdoor onderscheiden ze zich van hun concurrenten, kunnen ze meer variëren in hun eigen aanbod en een hogere verhuurprijs vragen,” voegt Caroline toe.

Zowel Ticra Outdoor als YALA Luxury Canvas Lodges hebben een eigen showroom. Enkele van de populaire producten van Ticra zijn toegevoegd aan de showroom van YALA. “Op deze manier kunnen bezoekers direct zien hoe sterk de combinatie is. De gasten van onze klanten verlangen steeds meer luxe en ontspanning. Door een hot tub, buitendouche, Polar grill of sauna toe te voegen aan een glamping accommodatie wordt de beleving compleet,” aldus Mindert. De showrooms van Ticra en YALA liggen op minder dan 40 minuten afstand van elkaar. Hierdoor is het voor klanten goed mogelijk om beide showrooms te bezoeken en te combineren.