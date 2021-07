Nederlanders op het water: graag op uitnodiging mee, zelf nemen we minder initiatief

Motorboot varen, duiken en suppen op watersportbucketlist Nederlanders



Ontspanning, een vakantiegevoel en gezelligheid. Dat roept op het water zijn bij Nederlanders op. We gaan dan ook maar al te graag het water op met vrienden en familie, maar als het op onszelf aankomt nemen we minder snel initiatief. Toch wil bijna een kwart (23%) van de niet-watersporters wil wél graag een watersport proberen. Drempels die hen tegenhouden zijn het niet hebben van spullen of er geen geld aan uit willen geven. Dit blijkt uit onderzoek van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, uitgevoerd door Motivaction.

Ruim 1 op de 3 Nederlanders slaat een uitnodiging van vrienden of familie niet af. Geen wonder, want uit het onderzoek blijkt dat de associaties die we hebben met watersport positief zijn: een gevoel van ontspanning, gezelligheid en vakantie. Toch ervaren sommige Nederlanders drempels om daadwerkelijk het water op te gaan, bijvoorbeeld dat het huren van een boot al snel in de papieren loopt. Volgens Geert Dijks, directeur bij HISWA-RECRON, is dat enorm zonde: “Er wordt vaak gedacht dat watersport veel geld kost. Onterecht, want het water heeft voor iedereen iets te bieden en het regelen van een leuke wateractiviteit hoeft niet ingewikkeld of altijd duur te zijn. Helemaal als je beseft dat er in Nederland ruim 500 erkende jachthavens zijn die watersportactiviteiten aanbieden. Bijna overal kun je spullen huren. Met een kano of een sup kun je bijvoorbeeld voor een kleine prijs een hele dag zoet zijn op het water.”



Vakantiegevoel in eigen land

De wil om het water op te gaan is er onder Nederlanders zeker: bijna een kwart geeft aan het liefst meerdere keren per jaar het water op te gaan. De activiteiten die het meest worden geprobeerd op het water zijn kanoën, vissen en roeien. Nederlanders zonder watersportervaring zouden met name graag eens willen motorboot varen (23%), duiken (21%) of suppen (17%). Dijks: “Het afgelopen jaar was op vakantie gaan naar het buitenland geen optie, dus zochten mensen het vakantiegevoel dichter bij huis. Het onderzoek laat zien dat Nederlanders het vakantiegevoel vinden op het water, ook in eigen land. Dat proberen wij het hele jaar door te stimuleren. Nederland is een prachtig waterland, daar mogen we trots op zijn.”

Meest uitgeoefende watersporten Watersporten die Nederlanders graag nog eens zouden proberen Kanoën (39%) 1. Motorboot varen (23%) Vissen (32%) 2. Duiken (21%) Roeien (32%) 3. Suppen (17%) Motorboot varen (32%) 4. Zeilen (15%) Zeilen (22%) 5. Surfen (13%)



Liever eten en zonnebrand aan boord, dan reddingsvesten

Eenmaal op het water kiezen Nederlanders hun prioriteiten: lekker eten (79%) en zonnebrand (69%) staan boven de reddingsvesten (59%) op de lijst van benodigdheden. Ondanks dat Nederlanders braaf zonnebrand meenemen, lijken ze deze niet actief te gebruiken. Vragen we naar de grootste bloopers op het water, dan is dat voor 23% rood als een kreeft terugkeren aan wal. Opgevolgd door spullen in het water laten vallen (12%) of omslaan met een roeiboot of kano (11%). Hoe we eruit zien op het water, maakt Nederlanders dan weer weinig uit: er wordt voornamelijk gefreestyled met comfortabele kleding (38%). “Je kunt je in uitrusting natuurlijk volledig uitleven, maar in principe heb je voor de meeste watersporten geen speciale gear nodig. Het belangrijkst is dat je er lekker in kunt bewegen. Bij veel jachthavens is het zelfs ook mogelijk om geschikte kleding te huren of kopen. Zwemkleding is in de meeste gevallen sowieso geen overbodige luxe!”, aldus Dijks.



Over HISWA-RECRON

HISWA-RECRON is de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie.